Puscas obiettivo concreto. Il rinforzo per l’attacco

La necessità, non ovviabile, di elevare il livello tecnico della rosa aquilotta è legata a doppio filo all’altrettanta improcrastinabile incombenza di ridurre il monte ingaggi di un milione e mezzo di euro. Se Macia e Melissano riusciranno nell’intento di piazzare in prestito Dragowski a un club straniero, il risparmio dello stipendio del polacco, in aggiunta a quello di Ekdal e a quelli in prospettiva di Moro, Moutinho e Serpe, sarà in gran parte destinato all’abbassamento dei ratei mensili degli stipendi, lasciando un piccolo gruzzoletto per i nuovi innesti. Per quanto visto fino ad ora, l’asticella si potrà alzare solo ed esclusivamente con l’arrivo di giocatori di assoluto valore, esperti di Serie B, in grado di far compiere un salto di qualità importante, magari con un piccolo sacrificio economico da parte della proprietà.

È il caso dell’attaccante George Puscas che, pur avendo un ingaggio elevato per la B (950mila euro annui), è uno dei migliori profili al momento reperibili sul mercato dallo Spezia, in grado di elevare l’efficacia dell’attacco aquilotto, ora relegato all’ultimo posto in classifica del campionato di Serie B con soli 16 gol realizzati. Puscas, 27 anni, 38 gol in 128 partite in cadetteria, non è, statistiche alla mano, un bomber da doppia cifra - il maggior numero di gol, nove per esattezza, li ha realizzati nel 2018 con il Novara e nel 2019 con il Palermo -, ma il suo arrivo in maglia bianca assicurerebbe una maggiore esperienza e concretezza al reparto offensivo, con l’aggiunta di margini di adattamento elevati dato che l’atleta conosce già mister D’Angelo per averci lavorato insieme ai tempi del Pisa (otto gol).

Nella sede di via Melara si lavora per centrare in colpo, vincendo la concorrenza del Parma. In entrata sono poi giorni importanti per l’arrivo di Luca Vignali dal Como: accordo fatto con lo Spezia, gli agenti del giocatore devono trovare una sintesi con la società lariana per ciò che riguarda l’eventuale premio promozione in Serie A di 100mila euro che lo spezzino vorrebbe fosse garantito. Sempre in entrata si monitorano le posizioni di Antonio Caracciolo e Idrissa Tourè del Pisa. Da registrare, infine, un crescente interesse di club di Serie A per Salvatore Esposito, ma lo Spezia non lo considera cedibile.

