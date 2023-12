Quel battimani finale alla squadra perfino commovente se si considera la delusione atroce per l’ennesimo ko. "Buono lo spirito, ma ci vogliono anche rinforzi»

Solo applausi per i cinquemila del ‘Picco’, con un tifo straordinario nonostante la situazione drammatica in cui versa lo Spezia, con quel battimani finale alla squadra perfino commovente se si considera la delusione atroce per l’ennesimo ko. Gianmarco Renesto, del gruppo ‘Spezzini distinti’, non si dà pace: "La sconfitta è una beffa incredibile, è un ko che fa malissimo per il morale. Un vero peccato perché era da tempo che non si vedeva uno Spezia così volitivo, grintoso, determinato, segno che la cura D’Angelo sta funzionando. La classifica è davvero disastrosa e, per giunta, sabato ci aspetta uno scontro diretto a Ascoli. Comunque, se la squadra continuerà con questo spirito e la società acquisterà una punta in grado di fare la differenza, potrà ancora salvarsi". Sulla stessa lunghezza d’onda Gianluca Peri: "Fino ai cambi lo Spezia ha retto botta al Parma, poi ha arretrato il baricentro fino alla sciagurata autorete finale. È, comunque, una squadra in ripresa, si vede la mano di mister D’Angelo sul piano del temperamento e della grinta, oltre a un’idea di gioco accettabile. La classifica è disastrosa, bisogna calarsi in questa dimensione e cercare di tirarsi fuori con la speranza che la società faccia degli innesti mirati a gennaio, in particolare in difesa e in attacco". Invita a non mollare Luca Vergassola: "La squadra è uscita tra gli applausi, noi tifosi abbiamo dimostrato maturità e affetto nonostante i disastri attuali. Ora c’è bisogno di sostegno, possiamo e dobbiamo venirne fuori insieme come abbiamo fatto tante altre volte. Le possibilità ci sono ancora, a patto che a gennaio il mercato porti gli opportuni rinforzi. Contro il Parma ho visto lo Spezia migliore dall’inizio del campionato, purtroppo si sono visti i limiti dell’organico perché i cambi e la mancanza di un attaccante di razza hanno fatto la differenza in negativo". Chiude Riccardo Pelosi: "Prestazione decente dello Spezia, con alcuni giocatori come Kouda, Bandinelli, Zoet e Nikolaou sugli scudi. Purtroppo il pareggio è stato vanificato dalla pessima prestazione dei subentrati, in particolare di Cipot e Moutinho. La situazione è drammatica, contro l’Ascoli sarà l’ultima chiamata".

Fabio Bernardini