QUI ASCOLI. Grinta Mantovani: "Pronti alla sfida»

Dall’ultima sessione di mercato l’Ascoli in difesa può contare su un valore aggiunto come Valerio Mantovani. Oltre a offrire buone prestazioni in difesa, ha già trovato anche la gioia del gol a Catanzaro. Mantovani e il resto del gruppo hanno concentrato le attenzioni sul match di Pasquetta. "Ci stiamo preparando bene e lavoriamo per affinare le ultime cose insieme al mister – dichiara Mantovani alla web tv dell’Ascoli – Visto che è arrivato da poco sicuramene ci sono nuove nozioni da apprendere nel minor tempo possibile. Quella di Spezia sarà una sfida importante per noi, non c’è bisogno di presentazioni. È una partita che si prepara da sé e le motivazioni non devono mancare. Grazie a questa sosta abbiamo lavorato mettendo a punto ciò che l’allenatore voleva sia in fase di possesso che in quella di non possesso. Adesso sta a noi seguirlo e pensare che queste saranno 8 finali da sfruttare per provare a portare a casa il maggior numero di punti possibili".