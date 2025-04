Rinvio gare Serie B: Spezia-Cosenza recupero il 13 maggio dopo lutto per Papa Francesco

Sarebbe stato meglio prima o dopo? Nei prossimi giorni o il più tardi possibile? Il rinvio delle gare professionistiche di ieri, in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, ha scatenato un’accesa bagarre per stabilire la data del recupero. Per Spezia-Cosenza, così per le altre 9 sfide della quindicesima di ritorno, si tratterà di aspettare l’ultima della fase ascendente. Insomma gli aquilotti di D’Angelo affronteranno i calabresi di Alvini, il 13 maggio al Picco, dove, 4 giorni prima (il 9), avranno accolto la Cremonese. Durante l’assemblea della Lega di Serie B, chiamata ieri alle 18 a decidere il da farsi, erano diverse le opzioni che sono state palesate dai club. Oltre a quanto poi deciso (prima opzione sul piatto), si era pensato di far scalare le date, giocando venerdì 25 aprile la giornata di ieri e finendo il 13 maggio (in quella data si sarebbe disputata Spezia-Cremonese): oppure giocare questo turno dopodomani, giovedì e spostare quello di venerdì 25 aprile a domenica 27 e lunedì 28 aprile; infine giocare questa giornata direttamente lunedì 28 aprile.

Ha vinto la prima alternativa, anche se pare che lo Spezia fosse indirizzata a scegliere l’ultima, ovvero giocare fra 6 giorni, per salvaguardare la regolarità del calendario. Alcune squadre in trasferta si erano già organizzate per il rientro, quindi non sarebbe invece stato possibile ragionare a breve termine: ad esempio giocare stasera o domani sera. Anche il Cosenza, ad esempio, ha iniziato il suo viaggio di ritorno nel tardo pomeriggio di ieri. Aggiungiamo pure che, proprio nel comunicato dell’assemblea, si parla di una decisione presa "a larghissima maggioranza", e pare che siano state 16 su 20 le società ad essere concordi sul 13 maggio (avallando così la proposta del Consiglio direttivo, che si era riunito, anch’esso d’urgenza, nel primo pomeriggio).

In seguito a questa scelta le date di playoff e playout verranno riprogrammate nei prossimi giorni (così come gli orari della quindicesima di ritorno). Ricordiamo che le date fissate erano: 15-16 maggio per i preliminari, 19-24 maggio per le semifinali e infine 29 maggio-1° giugno per andata e ritorno della finalissima. Insomma, andando nell’ambiente aquilotto, continuiamo sulla nostra linea, che credo sia anche quella di mister D’Angelo: inutile fare elucubrazioni se questa decisione penalizzerà o favorirà lo Spezia. Così è andata e la testa deve già resettare l’avversario e riprogrammare allenamenti e tabelle. Tutto qua.

Marco Magi