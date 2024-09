"Risultato giusto ma con un po’ di rammarico"

Al termine del match del ‘Marulla’ mister Luca D’Angelo ha espresso moderata soddisfazione per il punto conquistato contro il Cosenza. "Il pareggio ci può stare, anche se c’è un po’ di rammarico perché penso che per i primi 75’ abbiamo fatto molto bene. È pur vero che il Cosenza, nell’ultimo quarto d’ora, ha avuto due palle nitide per poter vincere la partita. La formazione di Alvini ha tanti giocatori di gamba, una squadra pericolosa nelle ripartenze, con una velocità importante quando riesce a conquistare metri di campo". Diplomatico il commento sul mercato ormai in chiusura. "Non mi aspetto nulla in queste battute conclusive, mi auguro solo che finisca il più presto possibile e basta". Migliore in campo tra i bianchi il portiere Fallou Sarr, protagonista di una parata strepitosa sul fendente di Rizzo Pinna: "Una parata difficile perché la sfera è spuntata fuori all’ultimo, mi fa piacere che il mio intervento abbia contribuito alla nostra squadra di portare a casa un punto importante. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata perché il Cosenza è molto aggressivo, ma noi abbiamo avuto la capacità di adattarci a questo gioco facendo un ottimo lavoro. È stata una partita che ha definito il carattere della squadra, abbiamo conquistato un buon pareggio, per niente scontato, in un campo molto ostico. È un punto importante, anche se è normale che avremmo voluto vincere la gara".

Riguardo gli obiettivi della squadra, Sarr non si è sbilanciato: "Lo Spezia sta proseguendo nel cammino intrapreso lo scorso campionato, i meccanismi sono già rodati e automatici. Il nostro obiettivo è fare meglio rispetto allo scorso anno, ma è troppo presto per parlarne in questo momento del torneo. Ora recuperiamo le batterie in vista del match contro il Cesena".

Soddisfatto il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini, ex di turno del match: "Analizzando il valore dell’avversario, c’è stato un buon Cosenza in campo. È un punto pesante e importantissimo per noi. È stata una partita tosta, sporca, disputata contro uno Spezia forte. Il mio Cosenza è stato vivo, altrimenti non sarebbe riuscito a portare a casa un risultato positivo contro una squadra già rodata come quella aquilotta con un’esperienza importante in mezzo al cmapo con Esposito, Cassata e Nagy. C’è da dare merito alla mia squadra per gli spunti positivi avuti proprio in funzione del valore degli avversari. Spesso, nelle analisi, ci scordiamo della forza delle squadre che andiamo a incontrare: mi aspettavo questo tipo di partita".

Fabio Bernardini