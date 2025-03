Salva Esposito incanta con il suo piede magico. Elia dà la svolta, Lapadula lotta a tutto campo

CHICHIZOLA 6. Incolpevole sull’autogol di Wisniewski e sulla girata vincente, da distanza ravvicinata di Meister. Per il resto non è quasi mai impegnato.

BERTOLA 6,5. Brilla per perspicacia e intuito negli interventi, decisivo un suo anticipo su Tramoni (56’ ELIA 7: dà la svolta al match, iniettando energia vitalizzante e tecnica).

HRISTOV 7. Il capitano coraggioso suona la carica nei momenti più difficili del match, dando l’esempio di chi non molla mai.

WISNIEWSKI 6,5. Salva la porta spezzina con un recupero provvidenziale, su Lind lanciato a rete, per poi rovinare tutto deviando nella propria porta il tiro-cross dello stesso attaccante pisano. Si fa poi anticipare nettamente da Meister per il gol del due a uno pisano, ma ci mette cuore, anima e coraggio nel segnare uno dei gol più importanti della sua carriera sotto la Ferrovia, scatenando una scossa tellurica di tifo e passione incredibile.

MATEJU 6,5. Riproposto sulla fascia destra, è troppo contratto nel primo tempo a circoscrivere il raggio di azione a Sernicola, salvo poi crescere nella ripresa con un apporto costante e interventi tempestivi. Da brividi un liscio che innesta un pericoloso contropiede, fortunatamente mal gestito da Lind.

VIGNALI 6,5. Non si risparmia, guerreggiando in lungo e in largo da spezzino vero. Qualche difetto di qualità ampiamente compensato dalla tanta quantità dispensata (87’ KOUDA 6: grinta essenziale nei minuti finali).

ESPOSITO S. 9. Firma un gol capolavoro, una punizione di rarissima bellezza che scatena l’esultanza irrefrenabile del maestoso pubblico aquilotto. Innesta, con il suo piede magico, le azioni del 2-2 e del 3-2. Applausi a scena aperta per il regista, il giusto premio ad un giocatore che, pur in presenza di una contrattura, ha stretto i denti per essere al fianco dei suoi compagni nella battaglia del ‘Picco’ (78’ NAGY 6,5: tanto agonismo e diligenza tattica).

BANDINELLI 7. Parte con il diesel per poi trasformarsi a tratti in turbo, con alcune accelerazioni e intuizioni degne di nota.

RECA 7+. Duello pari e patta, nel corso del primo tempo, con il dirimpettaio Touré, salvo poi lasciare metri vitali all’esterno pisano, abile a servire l’assist vincente a Meister. Si riscatta ampiamente servendo gli assist vincenti a Pio e Wisniewski (87’ AURELIO 6,5: cuore e agonismo).

ESPOSITO P. 8. "Pio, Pio, Pio!". Tutti in piedi per il golden-boy aquilotto, che firma la rete del due a due sotto una Ferrovia che viene letteralmente giù, ai piedi del suo beniamino.

LAPADULA 7,5. Battaglia in lungo e in largo mettendo in campo la garra tipicamente sudamericana da ‘Picco’. Non va in gol ma la sua prestazione è da incorniciare, si conquista la punizione dell’1 a 1 realizzata da Salvatore (78’ DI SERIO 6,5: entra benissimo in partita).

ALL. D’ANGELO 8: alla sua 200ª partita in B, l’Omone sfoggia la sua consueta maestria tecnico-tattica, azzeccando i cambi nel momento giusto della gara. Spinti da un pubblico eccezionale, i suoi giocatori, conquistano la vittoria grazie ad un supplemento di personalità.

Fabio Bernardini