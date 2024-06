Serie C femminile. Aquilotte con la testa già alla prossima stagione. In arrivo rinforzi e un allenatore d’esperienza

Va in archivio un campionato ricco di soddisfazioni per lo Spezia Women, chiuso con un prestigioso quarto posto conquistato con pieno merito alla fine di una cavalcata trionfale fatta di ben dodici vittorie consecutive. Roba da record. L’exploit mitiga il rammarico per alcuni errori commessi nel corso della stagione nella scelta degli allenatori scelti. Prima Ciofi (durato solo tre giorni), poi Pistolesi, quindi Fabiana Benfari, grande delusione della stagione. A conti fatti Pistolesi in un mese di partite ha comunque conquistato 6 punti, mentre l’arrivo Benfari (grande ex giocatrice di serie A con Agliana, Modena a Pisa) ha creato qualche malumore nello spogliatoio, con conseguenze sui risultati. La stessa squadra, con le stesse giocatrici, con Morbioni ha poi cominciato a volare. Chiusa la stagione si pensa alla prossima, con gli opportuni correttivi in squadra il patron Conte vuole tentare il grande salto verso la serie B. Tutto lo staff è già al lavoro per rinforzare la squadra secondo le indicazioni del nuovo mister, un tecnico di assoluto valore che sarà ufficializzato ai primi di luglio. In campionato Lumezzane, Meran e Vis Mediterranea (delle ex Girolamo, Gino, Gallego e Cardoso), salgono in serie B, nel girone A retrocedono Caprera, Livorno, Doccia e la perdente lo spareggio Roma-Vittuone, nel girone B finiscono in Eccellenza Triestina Perugia e Treviso direttamente con spareggio Chieti-Padova, nel girone C scendono di categoria Molfetta, Trani, Crotone e Coscarello.

Ma la serie B per tutte è di un livello molto alto sopratutto per i gironi B e C, le squadre dovranno mettere mano alla rosa e al portafoglio per salvarsi. Ora la Coppa Italia con le semifinali Lumezzane-Orobica e Lecce-Palermo. Le capocannoniere dei gironi, su tutte Nischler del Meran (girone B) con 40 reti, nel girone A Citaristi con 30 gol, nel C davanti a tutte Serao del Trastevere 33 gol. I numeri delle aquilotte: gol fatti 79 (compresa la Coppa Italia dove ne sono stati messi a segno 15), capocannoniere Lo Vecchio con 20 gol (15 in campionato), Dezotti 14 (6 in Coppa), Buono 13 tutti in campionato. I gol subiti dalla squadra sono 35, 18 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte. Il via della prossima stagione è previsto a metà settembre. Questa la classifica finale: Lumezzane 80, Orobica 70, Moncalieri 66, Spezia 58, Azalee 57, Ivrea 52, Tharrs 48, Meda 43, Monterosso 42, Pro Sesto 40, Baiardo 37, Roma 34, Vittuone 31, Doccia 19, Livorno 8, Caprera 6.

M.Z.