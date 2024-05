Serie C femminile, gol di Dezotti, Buono e doppietta di Lo Vecchio. Aquilotte, nona vittoria di fila. A Bergamo poker al Monterosso

Monterosso

0

Spezia Women

4

MONTEROSSO: Picco, Zamblera, Lazzaroni, Frecchiami, Castelli, Perniciaro, Bonacina, Nervi, Citaristi, Alemanni, Vismara. A disp: Trevanni, Parsani, Orlando, Taramelli, Cattaneo, Busi, Zonca, Volontiero, Moreschi. All. Vezzali.

SPEZIA WOMEN: Aliquò (87’ Maarouf); Barraza (77’ Lombardo), Lehmann, Monetini, Duce; Dezotti, Ciccarelli (79’ Passalacqua), Manea, Lo VEcchio, Buono, Del Freo (61’ Sansevieri). A disp: Scucka, Danci, Nkamo, Trentini. All. Erbetta-Solinas

Arbitro: Dorillo di Torino, assistenti Marton di Monza e Damato di Milano.

Marcatrici: 49’ Dezotti, 53’ Buono, 69’ e 86’ Lo Vecchio.

BERGAMO – E sono nove vittorie di fila in campionato con una grande e convincente prova delle aquilotte che surclassano il Monterosso con quattro gol e si vendicano della sconfitta dell’andata. Risultato che premia la volontà e il gioco delle ragazze spezzine che consolidano il quinto posto, sono a soli due punti dalle Azalee (quarte) che giocheranno a Castelnuovo la penultima di campionato. La delusione della sconfitta in Coppa Italia e già dimenticata e squadra che può veramente rammaricarsi dei punti persi per strada. I gol tutti nella ripresa, Dezotti di testa su angolo di Ciccarelli, dopo due minuti Buono raccoglie una respinta del portiere su tiro di Ciccarelli e Lo Vecchio due volte in contropiede fissa il risultyato sul 4-0.Domenica arriva il Moncalieri.

I risultati: Moncalieri-Caprera 4-1, Doccia-Meda 3-1, Vittuone- Pro Sesto 2-1, Azalee-Livorno 4-0, Tharros-Orobica 1-0, Lumezzane-Baiardo 4-1, Roma- Ivrea 2-2. Classifica: Lumezzane 68, Orobica 63, Moncalieri 57, Azalee 51, Spezia 49, Ivrea 45, Meda 39, Pro Sesto 37, Baiardo e Monterosso 36, Tharros 33, Roma 30, Vittuone 21, Doccia 16, Livorno 8, Caprera 6.

M.Z.