Serie c femminile. Il lanciatissimo Spezia Women chiede strada a Monterosso

Lo Spezia Women torna in campo oggi pomeriggio alle 14.30. Ospite al "Marchini" di Castelnuovo Magra la Polisportiva Monterosso, già battuta all’andata 5-0. Gli occhi saranno, però, principalmente puntati sulla sfida da dentro o fuori tra le inseguitrici Moncalieri e Pro Sesto. Questo big match si giocherà in terra piemontese in attesa poi dell’importante gara della prossima giornata in cui le lombarde affronteranno proprio le bianconere. In quasi otto giorni si potrebbe quindi già decidere la stagione. Oggi in campo anche Azalee- Baiardo, Formello- Bellinzago, Tharros- Pietrasanta, Torres-Ivrea e Meda-Sedriano. Riposa Lesmo.