Serie C femminile, oggi in campo a Sesto Fiorentino contro il Rinascita Doccia. Aquilotte alla rincorsa del 3° posto

Ventottesima giornata del campionato di serie C per le aquilotte. Oggi il Lumezzane potrebbe festeggiare la promozione affrontando l’Orobica che insegue. Per lo Spezia tre partite al termine per tentare di agganciare quel terzo posto che avrebbe del miracoloso. Si viaggia a Firenze, Sesto Fiorentino per la precisione, quando questo pomeriggio alle 15,30 il via, si affronta il Rinascita Doccia che si gioca le ultime speranze di evitare i play out. Le toscane già battute in Coppa 4-0 fermarono lo Spezia a Castelnuovo 2-2 e quella partita costo il posto alla Benfari e segnò la cavalcata al momento trionfale con 10 vittorie di fila. Ma la squadra di Morbioni non vuole fermarsi. Direzione affidata a Gargano di Bologna. Convocate: Aliquò, Barraza, Buono, Danci, Del Freo, Dezotti, Duce, Lehmann, Lombardo, Lo Vecchio, Maarouf, Manea, Monetini, Passalacqua, Sansevieri, Scucka e Trentini. Squalificata Ciccarelli, infortunata Vacchino e assente la Nkamo che rientra anticipatamente in Francia.

Al seguito lo staff con i vice allenatori Erbetta e Solinas, il preparatore dei portieri Aliboni, la team manager Alberti, l’addetta all’arbitro Pagano e la video market e social Hajar Maarouf. Il patron Conte e il presidente Gogu in tribuna.

M.Z.