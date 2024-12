SERIE C FEMMINILE. Ostacolo Tharros per le aquilotte

Spezia Women all’ultima partita prima della sosta, per poi dare spazio alla Coppa Italia. Al ’Marchini’ di Castelnuovo arriva Tharros Oristano, all’inizio considerata fra le favorite, ora un po’ indietro in classifica ma comunque un’ottima squadra da prendere con le molle. Si giocherà alle 14 (e non alle consuete 14.30) per agevolare il rientro in Sardegna delle ospiti, arbitra Bassetti di Lucca, assistenti Terenziani di Spezia e Bartolotta di Genova. Tutte a disposizione le ragazze ad eccezione di Aliquò, in dubbio Monetini. Le convocate da coach Salterio: Barraza, Buono, Ciccarelli, Codecà, Costantini, Danci, Dehima, Del Freo, Dezotti, Duce, Falchetto, Fuggle, Lehmann, Lombardo, Lo Vecchio, Manea, Parodi, Passalacqua, Pozzi, Sansevieri, Scattina , Sensi e Vacchino. Le altre partite: Pietrasanta- Lesmo, Sedriano-Baiardo, Moncalieri- Ivrea, Monterosso-Meda, Formello-Pro Sesto, Torres- Azalee.