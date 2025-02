Serie D. Fezzanese cerca il bis contro l’ostico Figline

La Fezzanese oggi pomeriggio alle 14.30 a Figline cercherà il bis. La compagine del presidente Arnaldo Stradini nella gara d’andata con i valdarnesi si impose 1-0 ed è reduce dalla vittoria per 2-1 di domenica scorsa a Seravezza nello scontro diretto per la salvezza con il Terranuova e vuole pertanto replicare tale successo per continuare la sua rimonta. La terna arbitrale vede come direttore di gara Gambin di Udine con assistenti Giada Di Carlantonio di Roma 2 e Fiore di Roma 1. Tutto l’ambiente di Fezzano ci crede ad incominciare dalla società, dal mister e dal suo staff, dai giocatori e dai tifosi in quanto tutto è ancora possibile mancando tredici partite alla fine della regular season. Bisogna soltanto avere più continuità di risultati e migliorare la fase difensiva dato che in questo momento purtroppo i fezzanoti hanno la peggior difesa del girone avendo subito quaranta gol in ventuno partite. La squadra è in crescita e l’ottima prestazione del turno scorso sul piano della determinazione, del carattere e della personalità lo ha dimostrato evidenziando un gruppo molto unito e coeso.

"Abbiamo un’altra partita delicatissima per il nostro percorso – afferma il tecnico dei verdi, Andrea Gatti –. Un’altra squadra molto fisica, un avversario molto in salute. Noi sono certo daremo battaglia. Mi aspetto una partita tostissima e molto equilibrata. Nel calcio di oggi la fisicità è una componente molto importante. Uno su tutti Torrini il loro regista, 192 cm e tanta qualità. Conosco Ciravegna, ed è molto forte. Lo stesso Nobile oppure Simonti, difensori tecnici e strutturati". Purtroppo i verdi non potranno contare sugli ex professionisti Cesarini e Bruccini, sempre infortunati, e sullo squalificato Loffredo. Inoltre non faranno più parte della Fezzanese il difensore Giammarresi ed il portiere Nucci che hanno rescisso consensualmente il loro impegno a Fezzano.

Paolo Gaeta