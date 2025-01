Spezia, 5 partite decisive. Sfida a distanza col Pisa in vista del big-match. Prima tappa a Cittadella

Il match ’spartiacque’ è fissato per l’8 marzo, giorno del derby Spezia-Pisa. Una sfida probabilmente decisiva per determinare le ambizioni dei bianchi in ottica promozione diretta. Gli Aquilotti, nelle 5 partite che precederanno il derby al ’Picco’, cercheranno di rosicchiare punti ai nerazzurri per arrivare allo scontro diretto con tutto l’entusiasmo di un possibile sorpasso. Un percorso che lo Spezia percorrerà, presumibilmente, con le stesse forze in campo, salvo cambi di rotta o occasioni dell’ultima ora sul mercato, con Lapadula o Gytkjaer che restano obiettivi del ds Melissano, non facili da realizzare.

Nell’immediato, lo Spezia affronterà, sabato il Cittadella al ‘Tombolato’ (già oltre 200 i biglietti acquistati dagli spezzini) conoscendo già il risultato del Pisa, impegnato venerdì sera a Palermo. I bianchi proveranno a conquistare i tre punti, al cospetto di una squadra rigenerata dopo il 5-0 incassato l’8 dicembre scorso al ‘Picco’. Dopo quella partita, il Cittadella, ha racimolato ben 14 punti, frutto di quattro vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, passando dall’ultimo posto in classifica con 13 punti, al 14° con 27 punti. Nelle ultime sette partite i veneti hanno avuto un rendimento da big, secondo solo a quello del Pisa (16) e Sassuolo (15), superiore alle stesse Aquile (12).

Al ‘Tombolato’ sarà uno Spezia con qualche problema di formazione visto le assenze di Sarr, Nagy, Soleri e Pio Esposito. Questi ultimi due potrebbero essere rimpiazzati da Di Serio (o Kouda) e Colak. Emergenza in difesa per il ‘Citta’ alla luce delle assenze di Pavan, Angeli e Negro; dovrebbe recuperare il portiere Kastrati.

Se le Aquile riusciranno a emulare le vittorie del 2019 (0-1 Galabinov; 0-3, Ricci, Galabinov e Mora ), 2018 (1-2, doppietta di Gilardino), 2015 (1-3, tripletta di Catellani) e 2014 (1-2, Ferrari, Ceccarelli), voleranno sulle ali dell’entusiasmo nel match contro il Palermo (Pisa impegnato all’Arena contro il Cittadella), per poi proporsi, nel turno successivo, in una sfida a distanza sulla via Emilia con i pisani: Modena-Spezia e Cesena-Pisa. A seguire, i bianchi incontreranno, tra le mura amiche, il Catanzaro, mentre il Pisa la Juve Stabia; quindi, prima del derby, trasferta a Bolzano per le Aquile in contemporanea al big-match Sassuolo-Pisa.

Oggi, infine, Salvatore Esposito e Vignali, alle 18,30, saranno allo Spezia store di piazza Sant’Agostino.

Fabio Bernardini