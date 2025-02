Spezia a Cittadella per i tre punti. Lapadula parte dalla panchina

"A Cittadella dovremo cercare di vincere, indipendentemente dal risultato del Pisa". Si racchiude in questa affermazione di mister Luca D’Angelo, la filosofia in vigore nel gruppo aquilotto, in vista del match odierno allo stadio Tombolato (il via alle 15, arbitra Ayroldi di Molfetta). "Inutile guardare la classifica, dovremmo spingere al massimo – ha spiegato D’Angelo – Anche perché c’è grande entusiasmo e la gente si aspetta molto da noi". In casa Spezia, per volare ancora più in alto, vige dunque l’imperativo della vittoria, con un richiamo alla massima concentrazione, estraniandosi dalle dannose voci di mercato e dal closing societario in atto. Il tecnico aquilotto sarà alle prese con le assenze pesanti del capocannoniere della squadra Pio Esposito, Soleri, Nagy e Sarr. Ci sarà però il nuovo arrivato Gianluca Lapadula, attaccante dal Cagliari.

La formazione iniziale in difesa, dovrebbe ricalcare quella vista all’opera con il Sassuolo, vale a dire Chichizola in porta, Wisniewski, Hristov e Mateju, con Elia e Reca come quinti. Scontato l’impiego di Salvatore Esposito in cabina di regia, con Cassata e Bandinelli probabili mezzali. A guidare l’attacco si candida Colak, a fianco di Di Serio o Kouda. Sul fronte Cittadella, ieri mister Dal Canto non ha nascosto le difficoltà del match, ma si è detto fiducioso: "Sarà una partita molto complicata per noi visto la forza dell’avversario. La differenza fisica tra noi e loro è evidente, non potremo sbagliare nulla. Le partite vanno, comunque, giocate, noi siamo in un periodo di grande fiducia e consapevolezza". Sull’assenza di Pio Esposito, il trainer dei veneti non si è nascosto: "Se è il capocannoniere del torneo è evidente che la sua mancanza la sentiranno, ma credo che D’Angelo non si strappi i capelli, avrà altri giocatori da schierare". L’allenatore dei granata avrà problemi non indifferenti nel reparto arretrato visto che mancheranno quattro titolari: il portiere Kastrati, che sarà rimpiazzato da Maniero, i difensori Angeli, Negro e Pavan. Si è poi aggiunta l’assenza del centrocampista Branca, destinato a passare al Milan futuro, mentre ci sarà il neo acquisto Matino, difensore arrivato dal Bari. Il Cittadella occupa il 14 posto in classifica con 27 punti.

Dopo il 5-0 patito all’andata, ha totalizzato quattordici punti nelle ultime sette partite, con un rendimento da big: solo il Pisa e il Sassuolo hanno fatto meglio. Nelle fila dei veneti figura l’ex aquilotto Capradossi, che vinse il campionato di Serie B nel 2020. I bianchi saranno sostenuti da tanti tifosi, oltre 500 quelli che partiranno alla volta del Veneto. Infine, ieri la Lega di Serie B ha comunicato gli anticipi e posticipi dalla 29° alla 31° giornata: il derby Spezia-Pisa si disputerà domenica 9 marzo alle ore 15, Cesena-Spezia sabato 15 marzo alle 15 e Spezia-Brescia, venerdì 28 marzo alle 20,30.

Fabio Bernardini