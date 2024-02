Spezia a Modena non può sbagliare. Obiettivo il quinto risultato utile

Cogliere l’attimo, cavalcare l’onda della positività e dell’entusiasmo, scrivere l’impresa. Lo Spezia, oggi pomeriggio a Modena (fischio di inizio del match alle ore 16,15, arbitra Rutella di Enna), cercherà di sovvertire i pronostici e portare a cinque i risultati utili consecutivi. "Cercheremo di vincere", ha rilanciato mister D’Angelo, ben consapevole della crescita dei suoi uomini dal punto di vista tecnico e della personalità, pur al cospetto di una squadra forte qual è il Modena, in uno stadio avaro di gioie per i colori bianchi. Ventinove anni dopo l’ultimo exploit in terra emiliana, firmato da Vecchio e Zian, Falcinelli e Di Serio proveranno a immortalare i loro nomi nell’album dei ricordi più belli, regalando un successo che sarebbe oro colato visto anche i risultati non certo confortanti delle dirette concorrenti, in primis dell’Ascoli vittorioso contro la Feralpisalò e del SudTirol, tornato al successo contro il Bari. Beninteso anche la divisione della posta sarebbe benedetta stante le notevoli potenzialità dell’avversario, ma mister D’Angelo sta cercando di portare al gruppo una mentalità coraggiosa e propositiva, ovviamente sempre all’insegna dell’indispensabile equilibrio e dell’opportuna concretezza.

Il tecnico aquilotto ha ammesso gli input positivi che il mercato ha portato in dote: "Ora abbiamo un livello tecnico molto elevato, i nuovi hanno portato esperienza, forza mentale, conoscenza del campionato". Ne consegue una crescita del livello di fiducia e al tempo stesso di ambizioni da parte dell’allenatore e degli stessi giocatori che, rispetto a un mese fa, quando erano desolatamente all’ultimo posto in classifica, hanno compiuto sensibili passi in avanti in termini di compattezza e efficacia. Logico e spontaneo, dunque, andare alla ricerca anche oggi pomeriggio del massimo risultato possibile. D’Angelo avrà ampia possibilità di scelta visto che Hristov è pienamente recuperato e solo Reca, Kouda, Wisniewski risultano out. "Abbiamo la possibilità di schierarci con la difesa a tre o a quattro - ha affermato il mister aquilotto -, ci aspetta un grande finale di stagione, sono contento di avere a disposizione tanti giocatori con caratteristiche diverse".

Possibile l’adozione del sistema di gioco 3-4-1-2 (l’alternativa è il 3-4-2-1), andando quasi a specchio del Modena, con Gelashvili nuovamente titolare (in ballottaggio con Bertola) nel trio difensivo, insieme a Muhl e Nikolaou. Difficile l’impiego dal primo minuto di Hristov dopo venti giorni di assenza e tre soli allenamenti sulle spalle. In mediana si va verso le conferme di Nagy e Salvatore Esposito, con Mateju sulla destra e uno tra Elia e Cassata sul versante opposto. Sul fronte offensivo D’Angelo potrebbe propendere per Verde trequartista, con il fresco ex Modena Falcinelli e Di Serio in attacco. A gara in corso ci sarà sicuramente spazio per Bandinelli e Jagiello.

Al seguito dei bianchi circa 800 tifosi aquilotti (quattro i pullman organizzati dal gruppo Belini frizzanti, gruppo Bullone e club Franco Cavatorti).