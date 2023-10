"Spezia, cento tifosi in trasferta a Palermo: un cuore che batte forte"

Batte forte il cuore degli spezzini per le Aquile. Incuranti della deludente classifica saranno oltre cento i tifosi bianchi presenti domani sera al ‘Barbera’ per sostenere gli uomini di Alvini nel difficile match contro il Palermo. Alle 15,30 di ieri i biglietti venduti nel settore ospiti erano con esattezza 97. Davvero tanti, dunque, gli aficionados presenti in Sicilia nonostante la giornata feriale, l’orario serale e la distanza proibitiva che divide Spezia da Palermo. La maggior parte dei tifosi aquilotti raggiungerà il capoluogo siciliano a bordo dell’aereo di linea in partenza domani mattina, da Pisa, alle ore 10,35. Per gli spezzini si tratterà della nona trasferta consecutiva, tenendo presente anche le quattro partite disputate dallo Spezia a Cesena. Peraltro la partita di Palermo sarà la quarta disputata in orario serale e infrasettimanale, dopo quelle di Catanzaro, Venezia e al Manuzzi con il Brescia.

Fabio Bernardini