Spezia cerca la vittoria scaccia-guai: "Match importante, siamo fiduciosi"

E’ una partita fondamentale quella che attende lo Spezia oggi alle 14 al ’Picco’, contro un Cittadella in piena crisi e reduce da quattro sconfitte consecutive: alle Aquile serve una vittoria casalinga, che manca dalla partita contro il Bari. La squadra dopo il pareggio in extremis di Terni si è preparata bene per una sfida importantissima per morale e classifica. La nota positiva è che l’infermeria piano piano si sta svuotando, inoltre ci sono le buone notizie del rinnovo di Verde, quello capitan Nikolaou (alla centesima presenza in maglia bianca) ufficializzato proprio ieri (fino al 2027) e il contributo dei nuovi inseriti e già determinanti. D’Angelo è consapevole della difficoltà della partita, ma potendo contare su alcuni recuperi, è fiducioso in una prestazione importante degli aquilotti, che devono anche ’vendicare’ il pesante 4-1 dell’andata.

D’Angelo, torniamo per un attimo a Terni...

"Abbiamo fatto un’ora buona ma senza trovare la via del gol. Poi negli ultimi 25 minuti abbiamo sofferto. Ma alla fine il gol del pareggio ci ha portato punti e morale".

Quali sono le condizioni della squadra e possibili recuperi per la gara di oggi?

"A Terni dopo il rigore abbiamo fatto fatica perchè ci siamo impauriti, eravamo troppo preoccupati: avremmo dovuto giocare come al solito. Una partita comunque da vincere. Dobbiamo anche crescere in alcune fasi della partita. Di semplice non c’e mai nulla. La difesa? Hristov si è allenato, oggi vedremo, è un infortunio delicato".

Come si deve giocare per fare risultato?

"Una partita che dobbiamo cercare di vincere, giochiamo davanti al nostro pubblico"

Ha pensato a centrocampo e attacco?

"Abbiamo un centrocampo tecnico, cerchiamo la giocata spesso: dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile. In avanti possono giocare tutti, vedremo chi se dall’inizio o a partita in corso".

Cosa bisogna fare per centrare il risultato e cancellare la sconfitta dell’andata?

"Un brutto finale dopo una partita in equilibrio, è una squadra fisica che fa dell’intensità una delle sue armi. Dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile" Con Elia recuperato cambierà modulo?

"Elia sta bene e abbiamo quindi opzioni in più. Davanti possiamo giocare in tanti modi, con il trequartista e due punte. Ora con Di Serio abbiamo altre soluzioni".

Centrocampo importante e cambi che potranno essere determinanti...

"Avere tanti giocatori forti ti permette anche nei cambi di avere sempre la solità qualità. Certo che ora abbiamo tante soluzioni. A centrocampo vedremo, con Bandinelli ormai del tutto recuperato".