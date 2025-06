Spezia, in difesa obiettivo su Fontanarosa

Quello del ds Stefano Melissano è un lavoro ad incastro: da un lato deve sfoltire l’attuale organico composto da 32 giocatori, alcuni dei quali con ingaggi fuori portata (Zurkowski, Antonucci e Verde), dall’altro acquisire nuovi atleti tenendo conto dei limiti di spesa in termini di stipendi individuali e collettivi. Logico, dunque, che gli acquisti siano strettamente correlati alle vendite, sebbene esista un budget operativo, come affermato dall’ad Andrea Gazzoli, per le ‘occasioni’.

È il caso di Aurelio per il quale, il club bianco, ha previsto da subito un esborso di 400mila euro al Palermo per esercitare il diritto di riscatto sul giocatore. Le dinamiche di mercato non sempre, però, consentono di attendere le correlazioni vendite-acquisti in terra spezzina, ne consegue una fase di stasi per alcuni atleti attenzionati da Melissano: è il caso del valido centrocampista 21enne Matteo Dagasso del Pescara, sul quale il Lecce si è già mosso con decisione, seguito a ruota dal Cagliari e dal Genoa.

Chi lo acquisisce, a detta di validi operatori di mercato, fa un affare visto che il costo del cartellino si aggira sugli 800mila euro, il che presuppone una probabile plusvalenza futura. Il ds aquilotto resta vigile su alcune situazioni in divenire, in primis quelle dei centrocampisti Lorenzo Amatucci della Fiorentina, ritenuto il potenziale sostituto di Salvatore Esposito (al momento, però, nessuna offerta di acquisto per lui è pervenuta a via Melara) e Giulio Maggiore (probabile che la prossima settimana l’entourage del giocatore discuta un’eventuale risoluzione del contratto con la Salernitana), dell’esterno Pietro Beruatto (qui, però, il nodo è l’elevato ingaggio) e dell’attaccante Gabriele Artistico della Lazio (forte la concorrenza dell’Avellino).

Quest’ultimo non è il solo nella lista di Melissano: oltre a Gennaro Borrelli del Brescia, il ds ha riposto le sue attenzioni su un altro bomber strutturato e di buon livello per la Serie B. Tenendo presente che, strada facendo, qualora Colak partisse per altri lidi, si tornerà alla carica per concretizzare il ‘colpo’ Mulattieri. Melissano ha già parlato con il procuratore dell’attaccante arcolano, un aggiornamento è previsto in corso d’opera (fine luglio) quando si capirà se Mulattieri sarà confermato in Serie A o meno. Certo è che, sul fronte entrate, le priorità sono quelle di un attaccante centrale e un difensore centrale (tra gli attenzionati anche Alessandro Fontanarosa dell’Inter, reduce dell’ottima esperienza nella Carrarese), che si spera possano essere già aggregati in ritiro.

Fabio Bernardini