Spezia-Juve Stabia 1-1: prima Soleri poi Folino, ma Esposito fallisce dal dischetto

La Spezia, 12 gennaio 2024 – Solo un pareggio per lo Spezia contro la Juve Stabia nel rientro in campo nel 2025. Dopo il vantaggio di Soleri, la rimedia Folino, poi Pio Esposito sbaglia il rigore del successo e del suo decimo gol stagionale. Ora il Sassuolo è distantissimo a +10, mentre per sapere del Pisa, occorrerà attendere domani.

D'Angelo decide per questo nuovo inizio per partire con Chichizola, arrivato da un paio di giorni, in porta e dare fiducia a Soleri in attacco.

Al 2' Elia viene smarcato da Degli Innocenti e, tutto solo, appena dentro l'area, Bandinelli non centra lo specchio. Le squadre giocano a viso aperto, anche se è lo Spezia a tenere maggiormente il pallino. Poi, al 23' Wisniewski rimedia un'ammonizione per fallo su Pierobon, così sarà squalificato nel prossimo turno, la trasferta di Carrara. Non c'è nessuno al centro al 28' quando Degli Innocenti entra in area dopo essersi liberato di Pierobon, ma sul suo rasoterra sotto porta, non c'è nessun aquilotto ad intervenire.

Il vantaggio spezzino arriva al 46': Degli Innocenti imbecca in contropiede Bandinelli il cui diagonale impegna Thiam, che devia con palla che arriva a Soleri, in scivolata la mette dentro.

Dopo l'intervallo la Juve Stabia inserisce Maistro e al 3' pareggia: sul corner la alza Bandinelli, non esce Chichizola e Hristov non salta, così Folino nell'area piccola la mette dentro. È l'1-1.

Potrebbe tornare in vantaggio lo Spezia, ma Pio Esposito scheggia la traversa (e palla sul fondo) sul rigore concesso per il fallo di Pierobon su Degli Innocenti.

Non ci sono molte occasioni, ma continui capovolgimenti di fronte. Al 26' Aurelio in contropiede viene fermato sul limite dell'area da Floriani, mentre al 31' il destro di controbalzo di Folino non va fuori di molto.

Il tabellino

Spezia-Juve Stabia 1-1 (pt 1-0)

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Degli Innocenti (28' st Kouda), Bandinelli (20' st Vignali), Reca (20' st Aurelio); P. Esposito (36' st Colak), Soleri (28' st Di Serio). A disp. Gori, Ferrer, Falcinelli, Cassata, Candelari, Benvenuto, Giorgeschi. All. D'Angelo.

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Folino, Varnier, Bellich; Floriani, Buglio, Leone (1' st Maistro), Fortini; Pierobon (15' st Meli); Candellone (40' st Sgarbi), Adorante (40' st Piscopo). A disp. Matosevic, Signorini, Rocchetti, Ruggero, Di Marco, Baldi, Morachioli, Gerbo. All. Pagliuca.

Arbitro: Pezzuto di Lecce (assistenti Garzelli di Livorno e Massara di Reggio Calabria, quarto uomo Milone di Taurianova; Var Pairetto di Nichelino, Avar Monaldi di Macerata).

Marcatori: 46' pt Soleri (S); 3' st Folino (J).