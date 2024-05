Spezia, la partita più importante: "Conta solo ciò che si fa in campo"

Poche ore dal match importantissimo contro il Palermo. Ancora qualche dubbio per D’Angelo consapevole come la squadra dell’importanza della posta in gioco. Archiviate con rammarico le prove contro Samp e Brescia dove sono arrivati solo due punti occorre mettere testa alle ultime tre di campionato. Ci si gioca la salvezza diretta possibile. Lo Spezia con lo score del girone di ritorno con D’Angelo alla guida sarebbe quinto, purtroppo si paga cara la parte iniziale del campionato. Oggi il Picco deve tornare a ruggire e dare una mano alla squadra.

Mister passata la delusione di Brescia, in pochi giorni un’altra sfida importante e solo due giorni per prepararla. Come sta la squadra?

"Ci siamo allenati preparando la partita sapendo che è molto importante".

Palermo che può cambiare poco la sua classifica in chiave play-off, cosa deve fare lo Spezia, assalto o attesa?

"Vediamo come affrontare la squadra rosanero. Sappiamo fare bene tutte e due le fasi, come sempre sarà fondamentale l’atteggiamento che metteremo in campo".

Il mister del Palermo Mignani dice "meno parole piu fatti" Cosa si attende dai rosanero?

"Una squadra molto forte, un mister preparato e una partita non semplice per noi, ma abbiamo bisogno del risultato pieno".

Ha visto la gara di andata dove lo Spezia aveva messo in difficoltà il Palermo?

"Si, ma è un’altra storia, il Palermo ha cambiato allenatore, lo Spezia anche, cambiando tanti giocatori quindi sarà una partita completamente diversa"

Crede alla cabala? 1° maggio lo Spezia tornò in Serie B e sempre il 1° maggio ricorre la data dello storico scudetto.

"Credo solo a quello che si fa in campo".

Le condizione di Verde. Meglio dall’inizio o in partita in corso?

"La scorsa partita Daniele veniva da tante gare consecutive. E’ un giocatore forte e se sta bene giocherà".

Penserà al turn over in vista di tre partite in nove giorni?

"Giocherà chi sta bene, non penso al turn over. Chi sta bene gioca. Dobbiamo fare risultato".

Kouda è un talento o deve ancora crescere, con tante occasioni da gol fallite?

"Kouda è una certezza, magari verrà il giorno che farà doppietta o tripletta".

Bandinelli al posto di Cassata, un po’ di riposo a Nagy, Elia o Esposito e come sta Jagiello?

"Sono tutte ipotesi che valuteremo prima di entrare in campo. Giocherà chi sta bene. Jagiello sta meglio, ma non ha i 90’ nelle gambe".

Ha chiesto l’aiuto del Picco.

"Il pubblico dà sempre una mano, anche a Brescia. E lo farà anche contro il Palermo".

Marco Zanotti