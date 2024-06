Spezia, occhi puntati su prestiti e cessioni. Due big inseguono Holm, il prezzo si alza

Calcolatrice alla mano, il presidente Philip Platek sta definendo con gli ad Nicolò Peri, Andrea Gazzoli e il responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia, i dettagli di entrate e uscite nell’ambito di un progetto di rigida autosostenibilità economico-finanziaria. Occhi puntati sui prestiti dai quali, entro il 14 giugno, dovrà arrivare cash essenziale per la gestione del club. La somma più consistente entrerà dalla cessione di Holm all’Atalanta, alla luce degli 8,5 milioni fissati per il suo riscatto (2,5 milioni già incassati dal prestito oneroso). I dirigenti bergamaschi hanno accennato ai dirimpettai spezzini la richiesta di uno sconto, rispedita però al mittente. Macia sa benissimo che sul ragazzo svedese ci sono gli interessi della Juventus (è l’alternativa a Di Lorenzo) e della Lazio, ragion per cui non intende retrocedere sulla cifra inizialmente pattuita. Cifra che, per inciso, dovrà essere divisa al 50 per cento con il Sonderjyske. Si attendono poi lumi da Empoli per Zurkowski e Bastoni, entrambi in prestito con diritto di riscatto: il primo per 5 milioni di euro, il secondo per 1,5. Situazione al momento di stallo stante l’addio del ds Pietro Accardi dal club toscano. Macia e Melissano (quasi certa la sua riconferma) attendono di trattare con il nuovo ds empolese che dovrebbe essere Marcello Carli o Roberto Gemmi.

Da quanto trapela l’Empoli aprirebbe alla conferma del polacco ma con un sensibile sconto su quanto fissato originariamente (si parla di 3 milioni) , con lo Spezia che appare avere pochi margini di trattativa a riguardo stante l’ingaggio elevato del giocatore, assolutamente fuori portata. Difficile ipotizzare il riscatto di Bastoni che, peraltro, non rientra nei piani del club bianco e sarà messo sul mercato. In dirittura il trasferimento di Dragowski al Panathinaikos per 2,2 milioni, dei quali circa 100mila euro da corrispondere alla Fiorentina, con 400mila euro di plusvalenza.

Con gli introiti derivanti dalla cessione di Strelec allo Slovan Bratislava (1,5 milioni), lo Spezia andrà a riscattare Nagy dal Pisa (1,2 milioni) e Iva Gelashvili (0,6 milioni) dalla Dinamo Batumi. Si cercherà poi di introitare altro cash dalle cessioni di Daniele Verde, Dimitrios Nikolaou, Arkadiusz Reca (il Legia Varsavia lo attenziona), Lukas Muhl, Raimonds Krollis, Mirko Antonucci. Quest’ultimo non rientra nei programmi tecnici del club, ne consegue il suo dirottamento in prestito o un’eventuale cessione ma solo a fronte di un’offerta che generi plusvalenza. Dovrebbero restare nei ranghi Giovanni Corradini e Tio Cipot, mentre Moutinho sarà girato in prestito. Jagiello interessa al Legia Varsavia.

Fabio Bernardini