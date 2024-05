Spezia, parla D’Angelo: “Traguardo a un passo, ma dobbiamo raggiungerlo”

La Spezia, 1 maggio 2024 – Mister D'Angelo fa la faccia seria quando arriva in sala stampa, ma dentro di sé... ride. La vittoria del suo Spezia sul Palermo e i risultati dagli altri campi, hanno messo la classifica come meglio non potrebbe a due giornate dalla fine del campionato di serie B. E poi conta la prestazione della squadra, che in una giornata piovosa da 'Picco' ha trascinato gli oltre settemila tifosi presenti allo stadio anche il 1' maggio.

"I tifosi ci hanno spinto alla vittoria - esordisce l'allenatore dello Spezia - nel primo tempo abbiamo fatto molto bene con tre attaccanti subito in campo per mettere pressione al Palermo. Abbiamo rubato tante volte la palla, abbiamo segnato con Di Serio e siamo andati altre volte vicino al gol. Il risultato è giusto, non abbiamo mai rischiato nulla. La squadra sta facendo bene, contro la Sampdoria abbiamo giocato anche meglio, ma oggi abbiamo fatto la partita che serviva".

Nel secondo tempo il Palermo si è buttato in avanti alla ricerca del pari, ha temuto di non farcela?

"Assolutamente no, abbiamo gestito bene, quando ripartivamo lo facevamo in tanti e il Palermo era costretto a rincorrerci. Siamo andati noi più vicini al raddoppio con il colpo di testa di Pio Esposito uscito di un niente a fil di palo, che loro a pareggiare. Non ricordo grandi parate di Zoet, a parte qualche uscita".

Giocando ogni quattro giorni ha pensato con i cambi anche alla prossima partita di domenica a Cosenza?

"No, forse potevamo fare un altro cambio sugli esterni, ma mi interessava prima di tutto vincere questa partita e chi stava giocando, lo faceva molto bene. È vero che per la prossima partita molto vicina avremo dei giocatori stanchi perché hanno giocato sempre e dovremo fare dei cambiamenti".

È contento del contributo dato dai subentrati?

”Bandinelli, Kouda e Pio Esposito sono entrati molto bene in partita, hanno fatto quello che avevo chiesto loro di fare".

Il pubblico del Picco ha preso per mano la squadra è l'ha portata sino in fondo per l'importante vittoria, pensa che ora il traguardo della salvezza sia più vicino?

"Sono contento che la gente apprezzi il nostro lavoro, il pubblico ci ha aiutato molto e non solo da oggi. Ma abbiamo ancora due partite da giocare. Il traguardo è lì, a un passo, però dobbiamo ancora guadagnarcelo”.