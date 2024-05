Spezia, porte girevoli in attacco. Obiettivo Distefano della Ternana. Verde in partenza, torna Antonucci

David Strelec out, Mirko Antonucci in, Filippo Distefano l’obiettivo. I primi movimenti di mercato in casa Spezia vanno nella direzione tracciata dal responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia, in linea con gli orientamenti di ridimensionamento dei costi fissati dai Platek. David Strelec, classe 2001, acquistato per 2,3 milioni nel 2021, dallo Slovan Bratislava (contratto fino al 2026), è stato riscattato ieri dallo stesso club slovacco al quale era stato dirottato in prestito oneroso (300mila euro) la scorsa estate. Nelle casse dello Spezia entreranno 1,2 milioni, più eventuali bonus e una percentuale sulla rivendita. Strelec chiude, dunque, la sua non esaltante parentesi spezzina con 17 presenze in Serie A: 10 nel torneo 2021-22 (505’ giocati) con un gol all’attivo e 7 nel campionato successivo con soli 164’ disputati fino a gennaio, quando venne dirottato in prestito alla Reggina. Mister Thiago Motta, in prima battuta, diede fiducia allo slovacco impiegandolo con un buon minutaggio in alcune gare del girone di andata (contro Salernitana, Samp, Genoa, Fiorentina, Bologna e Roma), con esiti non in linea con le aspettative. Nel girone di ritorno, dopo la partita contro il Verona, un solo impiego di 20’ nella gara contro il Torino. Le cose non andarono meglio nel campionato successivo con mister Luca Gotti che lo impiegò solo in 7 occasioni su 20 partite, per giunta per 6 volte da subentrante, con poco minutaggio e 0 gol realizzati. L’allora neo direttore tecnico Macia, alla luce del poco utilizzo, lo dirottò in Serie B alla Reggina il 31 gennaio 2023 (16 presenze e 3 gol), per poi girarlo nuovamente in prestito allo Slovan Bratislava. Ieri il ds dello Slovan Kmotrik ha dato l’annuncio del trasferimento a titolo definitivo del giocatore, autore di 11 gol nell’ultimo vincente campionato. Per un attaccante che parte, un altro che arriva. Si tratta di Mirko Antonucci, classe 1999, di rientro alla casa madre dopo la felice parentesi al Cosenza. Nelle intenzioni del club bianco, l’attaccante romano, acquistato la scorsa estate dal Cittadella per 1,6 milioni, resterà in organico, magari rivestendo il ruolo di mezzala o trequartista, non più da esterno d’attacco. Sul fronte offensivo, i due punti di forza dello Spezia 2024-25 saranno Giuseppe Di Serio (3 gol in 10 gare) e Salvatore Elia (1 gol in 32 partite), due talenti che Macia e Melissano hanno assicurato allo Spezia a fronte di una spesa davvero esigua. Per il trentino, prelevato in prestito dall’Atalanta a gennaio, è già scattato l’obbligo di riscatto per una cifra di 1,5 milioni (contratto fino al 2027), mentre Elia è entrato nell’affare Holm a costo zero.

Ad affiancare Di Serio ci sarà Diego Falcinelli, che con la salvezza ha visto prorogato automaticamente il suo contratto di un anno, mentre lascerà sicuramente il Golfo per inderogabili esigenze di bilancio Daniele Verde, classe 1996 (contratto fino al 2027). Nei suoi 4 anni di militanza, tra A e B, 29 le reti realizzate in 118 presenze. Con la sua cessione lo Spezia spera di introitare una discreta cifra, oltre al risparmio sullo stipendio. In partenza anche Krollis, in prestito al Vyskov. A completare il cerchio arriverà un attaccante. Occhi puntati sul 20enne Filippo Distefano, in forza alla Ternana (7 gol e 2 assist) ma di proprietà della Fiorentina. Non facile arrivare al versiliese, ma gli ottimi rapporti con il club viola potrebbero rendere praticabile l’affare. In gruppo entrerà il giovane bomber della Primavera Riccardo Di Giorgio.

Fabio Bernardini