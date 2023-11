Spezia, prossimo avversario. Quattro gol della Samp nel test con la Primavera

Si è chiusa con una partitella contro la formazione Primavera la prima parte di preparazione della Sampdoria nella sosta del campionato di Serie B. Sul campo principale del centro ’Mugnaini’ (e sotto lo sguardo attento dell’azionista di maggioranza Matteo Manfredi) i blucerchiati di Andrea Pirlo hanno battuto quelli di David Sassarini per 4-0 con due gol per tempo: apre e chiude il test-match Askildsen, in mezzo i centri di González e Sebastiano Esposito su calcio di rigore. Dopo una giornata di riposo, la Sampdoria ha ripreso ieri pomeriggio a Bogliasco la preparazione in vista della sfida contro lo Spezia.