Spezia senza paura nella tana del Modena. D’Angelo: "Serve un grande finale di stagione"

La trasferta di domani a Modena potrebbe rappresentare il punto di svolta nel campionato dello Spezia. Un match difficile al quale le Aquile arrivano rigenerate da D’Angelo, che con grande serenità e capacità ha riportato la squadra a galla, ricaricato calciatori come Verde, difeso a spada tratta altri (Esposito in primis). E grazie ai nuovi innesti i risultati cominciano ad arrivare. Le buone notizie arrivano anche dall’infermeria: Reca è vicino al rientro in gruppo, Bandinelli migliora sempre più, Gelashvili potrebbe far parte del gruppo per Modena. Kouda a fine tornerà a marzo, solo Wisnieskwi ne avrà ancora per un po’. Partiamo con il consueto ’passo indietro’, alla vittoria col Cittadella, buon viatico in vista di Modena.

"Una vittoria importante ma ora dobbiamo pensare a domani. Non sarà semplice, il Modena è una squadra importante che gioca un ottimo calcio e viene da risultati positivi. Ma noi stiamo bene e cercheremo di fare la nostra partita. Troveremo un avversario agguerrito, noi abbiamo il desiderio di continuare a fare bene e cercare di vincere, anche se non sarà semplice".

Arriva un ciclo di partite importanti e tre in otto giorni: farà un po’ di turn over?

"Cercheremo di affrontare ogni match singolarmente senza pensare al successivo, non mi farò condizionare sulle scelte, giocherà chi secondo me sarà funzionale alla partita e chi starà meglio. La rosa è ampia, le soluzioni sono tante".

Vignali ultimamente ha avuto poco spazio...

"Ha avuto un periodo di piccoli guai, ora sta bene e sarà a completa disposizione".

Situazione infortunati e il modulo che adotterà per Modena?

"L’idea è di dare continuità alla squadra che sta facendo bene. Hristov sarà convocato, a parte Kouda e Reca gli altri ci saranno tutti".

Ora ci sono tante soluzioni: avrà difficoltà nelle scelte?

"Tutta la squadra si deve fare trovare pronta. Serve un ’super finale’ di campionato e quindi occorre che tutti siamo mentalmente preparati a giocare, da subito o a partita in corso. Sono ben felice di avere la possibilità di scegliere con tanti calciatori di grandi qualità. Stiamo bene e per un allenatore avere la possibilità di scegliere e un grande vantaggio. C’e bisogno di tutti". Confermerà il modulo a tre o cambierà qualcosa? Bandinelli giocherà?

"Abbiamo tante soluzioni e ci sono 5 cambi da poter fare, Bandinelli sta molto meglio e certamente potrà giocare. Elia? E’ pronto per poter giocare anche dall’inizio".

Parliamo del Modena: che avversario è?

"Una buonissima squadra che ha qualità singole di collettivo. Ma anche loro dovranno preoccuparsi della nostra qualità e voglia di fare risultato".