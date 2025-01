Spezia, stretta finale su Chichizola. Trattativa verso la ’fumata bianca’. Il portiere torna dopo sette anni

Manca solo la firma poi Leandro Chichizola tornerà a vestire la maglia dello Spezia, a distanza di sette anni dalla sua ultima esperienza in riva al Golfo. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli hanno già trovato l’accordo con l’entourage del portiere argentino e stanno lavorando agli ultimi dettagli con il Parma. La trattativa è destinata a vedere la sua ’fumata bianca’ nelle prossime ore con la firma del contratto e l’arrivo di Chichizola a disposizione della squadra di D’Angelo, dove il recente infortunio a Sarr ha fatto scattare l’allarme rosso nella rosa dei portieri. Un ritorno salutato con soddisfazione anche dalla tifoseria aquilotta che conserva un ottimo ricordo del portiere. Chichizola, classe 1990, l’anno scorso ha trascinato il Parma alla promozione in serie A giocando da titolare, in questa stagione l’arrivo del giapponese Suzuki lo ha però relegato al ruolo di ’secondo’. Con la maglia dello Spezia ha totalizzato 141 le presenze in tre anni alla sua prima esperienza in Europa, dove è arrivato dagli argentini del River Plate. Dopo Spezia (2017) il trasferimento in Spagna per difendere la porta di Las Palmas e al Getafe (in Liga) e al Cartagena (B spagnola), prima del ritorno in Italia a Perugia poi a Parma.

Intanto a cinque giorni dall’apertura della finestra invernale di mercato, in Serie B le squadre sembrano ancora ’studiarsi’ prima di affondare i primi veri colpi della sessione. E più i calciatori, a muoversi sono stati i dirigenti. Il Palermo ha deciso di salutare il direttore sportivo De Sanctis, oltre a Migliaccio, per puntare su Carlo Osti, reduce dalla lunga esperienza alla Sampdoria. Cambio anche in casa Salernitana che si è divisa dal ds Petrachi, prendendo al suo posto Valentini, con Roberto Breda in panchina (terzo allenatore stagionale).

Tra le squadre che già hanno piazzato più colpi, il Sudtirol ha messo sotto contratto il portiere Lamanna e Veseli in difesa, nei prossimi giorni potrebbe raggiungere l’Alto Adige anche l’ex nerazzurro Ettore Gliozzi. Il Cesena è alla ricerca di un attaccante: in lizza Bonfanti del Pisa e Abiuso del Modena. Il Bari vuole portare in Puglia Gaston Pereiro, che in questa prima fase della stagione ha collezionato solo due presenze con il Genoa. Il Sassuolo monitora la condizione fisica di Romagna, per sostituirlo potrebbe aggiungere alla rosa Candela del Venezia. La Sampdoria vuole potenziare il centrocampo per uscire da una precaria situazione di classifica: occhi puntati sul capocannoniere della scorsa stagione del Pisa Mattia Valoti, che sta trovando spazio in serie A a Monza.