Spezia trionfa nel derby ligure: Esposito e Lapadula protagonisti

Spezia redivivo nel segno di Lapadula e Salvatore Esposito specie nella ripresa secondo l’analisi della stampa nazionale. La Gazzetta dello Sport comincia con "riscatto Spezia, trascinato da Salvatore Esposito e dalla doppietta di Lapadula, dopo l’intervallo lo Spezia riparte forte. Un derby ligure quasi a senso unico: lo Spezia voleva cancellare il passo falso con il Brescia. Missione compiuta, a dispetto delle tante assenze. Un primo tempo non brillantissimo, poi il cambio di marcia nella ripresa, quando Salvatore Esposito è entrato e ha acceso la luce". Tuttosport parte con "lo Spezia c’è, la Samp molto meno. Ci vuole però un secondo tempo a livelli di quelli prodotti nel girone di andata; D’Angelo, squalificato e relegato in tribuna stampa, supera con qualche alchimia (Bertola mezzala) anche la maledizione che subisce Pio Esposito: dieci tra pali e traverse colpite dal centravanti, che si vede annullare dal Var il 3-0". Infine "nella ripresa con l’ingresso di Esposito, lo Spezia accende la luce; lo Spezia della ripresa è di una solidità già vista e capace di fare risultato ovunque; anche in 10, con Wisniewski espulso, non soffre". Per il Corriere dello Sport-Stadio il team di D’Angelo "dimostra di sapersi rialzare dopo la sconfitta contro il Brescia fa un sol boccone di una Sampdoria piccola piccola, i bianchi hanno cambiato marcia nella ripresa con l’ingresso di Salvatore Esposito". A proposito di quest’ultimo si sostiene che "c’è sempre più uno Spezia con lui e uno senza di lui".

Due articoli sulle pagine genovesi della Repubblica visto che c’era di mezzo la Sampdoria. Su quello relativo ai blucerchiati si legge che gli spezzini "avevano 23 punti in più in classifica prima della gara e sono la migliore difesa della B e la differenza si è vista in campo". Su quello centrato sullo Spezia si riporta che "dopo un primo tempo da noia, i padroni di casa sono tornati quelli di inizio stagione", che "per un’ora si è visto un collettivo arrembante ma confuso e impiccione e come al solito sprecone. Con Salvatore Esposito pure il Picco ha alzato il tono dei cori ed è tornato a diventare il dodicesimo uomo in campo". Pagelle: tanti 7 dappertutto fra le Aquile, Lapadula arriva a 7,5 sulla Gazzetta come Salvatore Esposito su Tuttosport ed entrambi sul Corriere. Per Tuttosport il centrocampista campano "si è assunto un ruolo da leader in una squadra che dipende dai suoi tempi". Elogi anche per Gori fra i pali e Bertola in versione centrocampista.

Andrea Catalani