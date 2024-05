"Spezia-Venezia: Mobilitazione per il match al Picco con prezzi popolari e assenze importanti"

È già iniziata la mobilitazione per il match di venerdì contro il Venezia. Sarà un ‘Picco’-bolgia, con oltre novemila tifosi bianchi sugli spalti. Ieri lo Spezia ha lanciato la prevendita dei biglietti con prezzi popolari: solo 5 euro per le due curve, 10 euro per la gradinata. I tagliandi sono acquistabili online sul circuito Vivaticket e nei vari punti vendita oppure alla biglietteria del ‘Picco’, aperta mercoledì e giovedì dalle ore 16 alle 19. I biglietti delle curve, gradinata e tribuna sono acquistabili solo dai possessori di Eagle Card. È attiva l’opzione Porta un amico. Chi è sprovvisto di Eagle Card ed è residente nelle province di Spezia e Massa Carrara, potrà acquistare i tickets recandosi alla biglietteria, muniti di documento di identità. Venerdì assenti gli infortunati Crespi, Cassata, Muhl e lo squalificato Nikolaou. Si spera di recuperare Mateju, non al meglio per un pestone rimediato nel match a Cosenza.