Stadio Picco. E’ stata completata la copertura della tribuna. L’apertura dovrebbe essere il 20 gennaio La copertura della tribuna del Picco è stata completata e l'apertura al pubblico è prevista per il 20 gennaio. I tifosi abbonati, dopo 4 mesi di esilio, attendono con ansia di godersi il nuovo "gioiello". Una proposta per la società: riportare lo striscione storico sulla tettoia dei field box. Un regalo per i tifosi.