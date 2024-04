Tifosi amareggiati per il ko con i soliti problemi a fare gol. Si guarda già al derby con la Samp: "Tutti al Picco per vincere». "La salvezza si complica, però non molliamo»

"Si fa dura la corsa per la salvezza, ma siamo spezzini, non dobbiamo mollare un centimetro". I tifosi aquilotti, amareggiati per la sconfitta dello Spezia a Parma, pensano già al derby con la Samp: "Tutti al ‘Picco’ per vincere". Deluso ma combattivo Mario Bellesi: "Se non si tira in porta è difficile fare risultato e anche i sogni diventano impossibili. Speriamo nelle prossime partite, specie quelle al ‘Picco’ dove la tifoseria potrà colmare qualche lacuna della squadra, fermo restando che noi supporter non possiamo tirare in porta il pallone. Anche oggi siamo stati numerosi e encomiabili per il tifo, ma serve qualcosa in più dalla squadra. Contro la Sampdoria d’obbligo riempire il ‘Picco’: due a zero e torniamo a volare". Critico Alessio Benedetti, studente all’Università di Parma: "Tanti gli errori da parte degli Aquilotti, ancora una volta è apparso evidente la scarsissima propensione offensiva degli attaccanti dello Spezia. Le Aquile hanno tenuto botta alla capolista per un certo periodo della partita, senza comunque eccellere, ma alla distanza è emersa la maggiore qualità degli avversari. Deludenti i fratelli Esposito, ma in generale la squadra non ha brillato. Il grande rammarico non è aver perso al ‘Tardini’, quanto non aver vinto contro il Lecco. Nel derby servirà davvero una partita anima & core da parte degli Aquilotti com’è già accaduto contro il Pisa, mettendo il cuore oltre l’ostacolo".

Gli fa eco Alex Moracchioli: "Sono deluso dalla prestazione dei bianchi, non ho visto ordine e brillantezza nella manovra. Come al solito attacco inesistente, Falcinelli isolatissimo al centro dell’area, troppo distanti le due ali. Il morale non è alle stelle dopo questo ko che riproietta la squadra in zona retrocessione. Nel derby contro la Sampdoria servirà uno Spezia tenace, determinato, che privilegi maggiormente il gioco verticale".

Invita ad alzare la testa Antonio Masciullo: "Lo Spezia potrà risollevarsi nel derby contro la Sampdoria grazie anche alla spinta eccezionale dei tifosi. La salvezza è dura visto il calendario davvero difficile, ma siamo spezzini e non molliamo un centimetro. La squadra è quella che è, ma nel computo della gara di Parma bisogna metterci anche un po’ di sfortuna considerando la deviazione di Mateju sul tiro di Hernani".