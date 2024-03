Tifosi pronti ai match salvezza delle Aquile: "Tutti al Picco, è una sfida da vincere insieme"

Sono ore di trepidante nella tifoseria aquilotta in vista della prima ’finalissima’ che lo Spezia disputerà il lunedì di Pasquetta contro l’Ascoli: "Tutti al ‘Picco’, trasciniamo i bianchi alla vittoria!". Emblematico l’appello del mitico Franco Capozza: "È arrivato il momento di lasciare da parte i risentimenti, andiamo tutti nel nostro stadio per ripristinare la legge del ‘Picco’. E dopo i gravi errori arbitrali nel match contro la Feralpisalò, mi aspetto un direttore di gara di grande livello". Una carica di ottimismo arriva da Massimo Lombardi del club Orgoglio Spezzino: "Vivo l’attesa per il match con l’Ascoli con tensione ma anche tanto entusiasmo, lo stesso entusiasmo che si respira in ogni angolo della città perché negli spezzini c’è appartenenza, voglia di mantenere la categoria e fiducia. La tifoseria è pronta a vivere al massimo i match con Ascoli e Lecco. Credo che ci sarà un ‘Picco’ strapieno, un pubblico caldo in tutti i settori che trascinerà la squadra e farà la differenza, con una Ferrovia che spingerà sull’acceleratore". Si parla anche della squadra. "Penso che Falcinelli farà pendere l’ago della bilancia a favore dello Spezia. Una curiosità: nell’Ascoli gioca Patrizio Masini, era compagno di classe di mio figlio alle elementari e medie...". Suona la carica Lorena Bardi, presidente del club ‘Franco Cavatorti’: "Il ‘Picco’ sarà una bolgia, noi come club saremo presenti e uniti. Dopo le ultime convincenti partite e con l’entusiasmo ritrovato nella tifoseria, l’ambiente sarà carico al massimo. E’ una partita importante: non possiamo permetterci errori, punto tutto su Verde e Falcinelli, due attaccanti in grado di fare la differenza. E poi abbiamo un’arma in più: mister D’Angelo". Giornate all’insegna della tensione per Angelo Massa, del gruppo Bullone: "Viviamo tutti con ansia l’attesa per il match contro l’Ascoli. Mi auguro una prestazione super degli Aquilotti, che possa in qualche modo compensare le delusioni partite in questa stagione. Confido molto nella verve di Daniele Verde, l’unico che può essere decisivo nello Spezia. Tutti gli appartenenti al nostro gruppo saranno al ‘Picco’ per sostenere con forza le Aquile. Lo Spezia dovrà vincere la prima di nove finali".

Sulla stessa lunghezza d’onda Gabriele Pierini del gruppo Belini frizzanti. "Le prossime due partite sono fondamentali per la stagione: asei punti ci potrebbero far sperare addirittura nel miracolo-playoff, quattro ci darebbero parecchio ossigeno. Meno di quattro sarebbe un risultato pessimo anche se non equivarrebbe a essere retrocessi. Chi potrà fare la differenza sarà senza dubbio Verde, con la speranza di riuscire a recuperare Reca e Kouda, giocatori determinanti per il finale di campionato. Sarà poi fondamentale avere tutto il ‘Picco’ unito, pronto a sostenere fino alla fine i giocatori. Noi, come gruppo, saremo presenti al gran completo in curva. E se riuscirò porterò, anche il mio bimbo per il suo esordio".

Fabio Bernardini