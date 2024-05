Torna a giugno, per tre settimane, l’attesissimo appuntamento dell’estate aquilotta. Il campo estivo dello Spezia al ’Ferdeghini’. Dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni

Torna l’attesissimo appuntamento dell’estate aquilotta: lo Spezia Summer Camp, pronto a ripartire con una nuova bellissima edizione. L’entusiasmante Camp Home, sui terreni del training center “Bruno Ferdeghini” in tre differenti settimane. La prima dal 10 al 15 giugno, la seconda dal 17 al 22 giugno e la terza dal 24 al 29 giugno. Una proposta rivolta ai ragazzi e alle ragazze compresi nella fascia d’età 6-14 anni e pensata con la formula “day”, che prevede il rientro dei ragazzi alle proprie abitazioni al termine dell’attività sportiva. La quota per il Camp Home è di 300 euro per una settimana, di 580 euro per due settimane e di 860 euro per tre settimane. Previsto anche per questa edizione il Camp Away, in collaborazione con Champions’ Camp, che si svolgerà ad Andalo, in provincia di Trento, in un’unica settimana che andrà dal 14 al 20 luglio. In questo caso il camp prevede la formula “day & night”, comprensiva del pernottamento dei ragazzi ed è dedicato ad atleti compresi fra gli 8 e i 14 anni d’età. La quota per il Camp Away è di 740 euro. Sia per il Camp Home che Away è previsto un numero massimo di 100 iscritti per settimana.

L’obiettivo di Spezia Summer Camp è quello di regalare a tutti i partecipanti una splendida esperienza di gioco e divertimento a tinte bianche insieme ai tecnici dello Spezia Calcio e a tanti altri ragazzi che condividono la stessa passione per lo sport ed il calcio. Ogni ragazzo potrà migliorare il proprio bagaglio tecnico grazie al supporto quotidiano dei tecnici aquilotti, il tutto in un ambiente sano, all’insegna dello svago e del divertimento. Spezia Summer Camp non è soltanto allenamento. Il camp aquilotto si propone come un programma di divertimento ed animazione che intratterrà i partecipanti nel corso della giornata; al calcio verranno infatti affiancate attività ludiche e didattiche che permetteranno ai ragazzi di divertirsi, socializzare e confortarsi.

I cancelli del centro sportivo ‘Ferdeghini’ si apriranno alle famiglie dalle ore 9,30 alle 12,30 di sabato 8 giugno e quindi nei successivi del 15 e 22 giugno per permettere ai genitori di conoscere il programma, saldare la quota di iscrizione e ritirare il kit ufficiale.