Una nuova edizione, all’insegna del gioco e del divertimento, rivolta ai giovani dai 6 ai 14 anni (dagli 8 con pernottamento). Torna lo Spezia Camp per ragazzi e ragazze

Torna l’appuntamento dell’estate aquilotta per ragazzi e ragazze, lo Spezia summer camp, pronto a ripartire con una nuova edizione, all’insegna del gioco, del divertimento e della passione a tinte bianconere. Il Camp Home, sui terreni ’Ferdeghini’ in tre differenti settimane. La prima, dal 10 al 15 giugno, la seconda dal 17 al 22 giugno e la terza dal 24 al 29 giugno. Una proposta rivolta ai ragazzi e alle ragazze compresi nella fascia d’età 6-14 anni e pensata con la formula “Day”, che prevede il rientro alle proprie abitazioni al termine dell’attività sportiva. Questa la giornata tipo: 8.30-9 arrivo e accoglienza 9.30-11.30 seduta di allenamento in campo 12.30-13.30 pranzo 13.30-15.30 relax/svago/altre attività 16-17.30 allenamento 17.30-18 merenda e ritorno a casa. La quota per il Camp Home è di 300 euro per una settimana, di 580 euro per due settimane e di 860 euro per tre settimane. Previsto anche per questa edizione il Camp Away, in collaborazione con Champions’ Camp, che si svolgerà ad Andalo, in provincia di Trento, in un’unica settimana che andrà dal 14 al 20 luglio. In questo caso il camp prevede la formula “Tutto compreso” con pernottamento dei ragazzi ed è dedicato ad atleti compresi fra gli 8 e i 14 anni d’età. La quota per il Camp Away è di 740 euro. Si ricorda che per il Camp Home e Away è previsto un numero massimo di 100 iscritti per settimana.

Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito dello Spezia Calcio.