Una settimana di passione per i supporter bianchi. Tifosi pronti all’ultima sofferenza: "Tutti al Picco e fuori la voce!»

I tifosi bianchi, nonostante la grande amarezza per il mancato successo delle Aquile a Cosenza, non mollano di un centimetro: "Siamo abituati a soffrire e pronti a lottare insieme alla squadra per cogliere l’impresa della salvezza. Non un passo indietro, tutti al ‘Picco’ per vincere contro il Venezia". Gianluca Scenna era presente al ‘Marulla’ di Cosenza: "La gioia del gol di Vignali non la può togliere il Var, anche se poi l’amarezza è stata enorme. Lo Spezia avrebbe meritato la vittoria perché non ha mai mollato nelle difficoltà, ora i giocatori dovranno resettare in fretta la delusione per il mancato successo. Venerdì tutta Spezia dovrà essere al ‘Picco’ per trascinare i bianchi in un’impresa, gli Aquilotti dovranno vincere contro una squadra che si giocherà la A, ma nel nostro stadio, tutti insieme, nulla è impossibile. Non molliamo di un centimetro". Suona la carica Marco Frione, tra i fedelissimi al seguito delle Aquile in Calabria. "Dovremo assolutamente vincere contro il Venezia. Siamo abituati a soffrire, la squadra la grinta ce l’ha, dobbiamo alimentare la fiducia. Il ‘Picco’ dovrà essere stracolmo, un altro pezzo di storia lo dovremo costruire insieme. Io ci credo al cento per cento, è ovvio che i bianchi dovranno entrare in campo con il coltello tra i denti, forti di un intero popolo che sarà al loro fianco". Si accoda a questo pensiro Ernesto Azzarini: "Le speranze si sono infrante, come in un film horror, all’ultimo secondo, su quel gol di Vignali annullato per fuorigioco. Lo Spezia avrebbe meritato la vittoria, purtroppo tutti noi saremo costretti a soffrire fino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Venerdì contro il Venezia il ‘Picco’ dovrà essere un catino ribollente, bandite depressione e negatività, occorrerà solo sostegno ad oltranza per 95’.

Occorrerà incitare fino alla fine una squadra che, al netto dei limiti conclamati, sta dimostrando di mettere tanto cuore e anima. Credo fermamente nella salvezza diretta, tutti noi la meritiamo". Per Vincenzo Pellegrino allo Spezia "non resta che vincere contro il Venezia ed è veramente un peccato perché pare esserci un alone di negatività e sfortuna su questa squadra visto che per un centimetro è stato annullato il gol di Vignali. Non abbattiamoci, siamo spezzini, siamo abituati a lottare fino all’ultima stilla di sudore. La squadra dovrà scendere in campo senza paura, forte del sostegno di un ‘Picco’ ricolmo di tifosi".

Fabio Bernardini