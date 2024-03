"Una vittoria buttata via"

Resta strozzato in gola l’urlo di gioia degli encomiabili 130 tifosi aquilotti presenti al San Nicola di Bari: "La squadra ha reagito al ko inammissibile contro la Feralpisalò. Peccato la vittoria sfumata per sfortuna e ingenuità. Crediamo ancora nella salvezza diretta, anche se è durissima con sei punti di distacco dalla 15ª posizione". Al seguito degli Aquilotti Michele Masala del club ‘Franco Cavatorti’: "Spezia meglio nel primo tempo rispetto alla ripresa. L’approccio alla gara è stato ottimale, purtroppo sfortuna e ingenuità sul pareggio del Bari hanno vanificato una vittoria che sarebbe stata importantissima. Resta l’amarezza per la mancanza di personalità nel tenere il vantaggio. D’Angelo ha fatto un buon turn-over. La salvezza diretta? Resta durissima, penso che saremo condannati a soffrire fino all’ultimo minuto della gara contro il Venezia". Non abbassa la testa Danilo Ingrosso: "Credo fermamente nella salvezza diretta, altrimenti non avrei fatto oltre 1700 chilometri tra andata e ritorno per vedere la squadra a Bari. Per me questo è un punto guadagnato, ma dispiace che il vantaggio dei bianchi sia durato solo 6 minuti. Mentalmente la squadra è debole, le potenzialità ci sono ma sono frenate dal momento critico attuale".

Continua a sperare Simone Anghileri: "Un buon punto che ci fa restare in corsa per la salvezza diretta. Sei punti non sono pochi, ma bisogna crederci assolutamente, anche perché in un eventuale spareggio la nostra sterilità offensiva non giocherebbe a favore. A Bari ho visto una squadra che ha reagito dopo il ko con la Feralpisalò. Peccato l’infortunio a Di Serio, un’altra tegola". In terra pugliese anche Andrea Viviani: "Lo Spezia ha buttato al vento una vittoria importante per la salvezza. Con sei punti di svantaggio dalla 15ª posizione le speranze sono ridotte al lumicino. Questi ragazzi vanno comunque, sostenuti sperando in un passo falso delle squadre che ci precedono. Certo è che l’infortunio di Di Serio complica ulteriormente il cammino verso la salvezza".

Fabio Bernardini