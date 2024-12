Un’altra vittoria per continuare a sognare. Contro il Mantova con una Ferrovia in più

Adelante Spezia, insieme per vincere! Oltre ottomila tifosi bianchi si ritroveranno il giorno di Santo Stefano, alle ore 15, allo stadio ‘Picco’, per spingere gli Aquilotti all’ennesima impresa: battere il Mantova e inseguire il sogno della Serie A. Per l’occasione sarà riaperta la curva Ferrovia, anche se non ancora coperta, con la chicca del nuovissimo display installato sul tetto della struttura e sicuramente già funzionante (ieri mattina le prove tecniche). Un’ulteriore input di qualità che renderà il ‘Picco’ tra gli stadi più belli e moderni nel panorama nazionale.

Mister Luca D’Angelo conta molto sull’apporto del pubblico aquilotto per la gara contro i lombardi: "C’è il giusto entusiasmo, che dobbiamo continuare ad alimentare con le prestazioni e i risultati. Non vediamo l’ora di rivedere i nostri tifosi il 26 contro il Mantova, ci aspettiamo riempiano lo stadio con il loro entusiasmo perché sarà fondamentale per la squadra". All’uopo, con la Ferrovia sold out, i supporter delle Aquile potranno acquistare i tagliandi negli altri settori, online sul circuito Vivaticket o nei punti vendita abilitati, solo se muniti di Eagle Card. Chi fosse sprovvisto della tessera di fidelizzazione, potrà acquistare il tagliando, affidandosi a un possessore della Eagle card. Aperta anche la biglietteria dello stadio. Prezzi popolari nelle curve (10 euro) e distinti (17 euro), con riduzioni per donne, over 65, Under 25, Under 18.

Dal punto di vista prettamente tecnico, mister D’Angelo praticherà un po’ di turn over, considerando la gara di sabato scorso a Catanzaro e quella in programma a Bari, domenica 29 dicembre. Davanti all’inamovibile Gori, giocheranno Wisnieswki, Hristov e Mateju, con Bertola comunque tra i disponibili nonostante la botta ricevuta a Catanzaro. Scontato l’impiego del top-player Salvatore Esposito in cabina di regia, supportato ai lati da Nagy e da uno tra Bandinelli e Candelari, con Elia e Aurelio sulle fasce. Quest’ultimo si alternerà in corso d’opera con Reca. In attacco difficilmente D’Angelo si priverà del vice capocannoniere della Serie B Pio Esposito, affiancandolo a Colak o Di Serio. Quasi sicuramente il trainer abruzzese non porterà in panchina Vignali e Kouda, non ancora recuperati al cento per cento. Non mancheranno le raccomandazioni, prima del match, ai diffidati: Wisniewski, Hristov, Bertola, Bandinelli, Soleri e Di Serio.

Infine, ieri, il giudice sportivo ha comminato quattromila euro di multa al Catanzaro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco". Riguardo lo spiacevolissimo episodio accorso ai dirigenti spezzini al termine del match del ‘Ceravolo’, fatti oggetto di reiterati e ingiustificabili insulti da parte di un gruppo di tifosi del Catanzaro, occorrerà verificare ciò che hanno scritto nel referto gli ispettori della Procura Federale della Figc.