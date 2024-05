Vanoli è consapevole delle difficoltà, ma non vuole lasciare nulla di intentato. Il Venezia in corsa per la serie A: "Ci giochiamo tutte le possibilità»

Il Venezia, terzo in classifica con 70 punti, si giocherà questa sera le ultime possibilità di promozione diretta in Serie A, sperando in un passo falso del Como, sopra di due punti, impegnato al ‘Sinigaglia’ contro il Cosenza. Il tecnico del Venezia Paolo Vanoli ha ostentato realismo e combattività: "Siamo consapevoli che abbiamo l’1 per cento di possibilità di conquistare direttamente la promozione in A, dobbiamo vivere questo momento con serenità, orgogliosi di essere rimasti in gioco fino alla fine. Di sicuro, finché avremo anche una piccola percentuale di possibilità, daremo tutto". L’allenatore arancioneroverde ha poi messo in guardia i suoi uomini dall’ambiente caldissimo che si respirerà al ‘Picco’: "Sappiamo che lo Spezia si giocherà la salvezza diretta perché una vittoria contro di noi permetterebbe ai bianchi di mantenere la categoria cadetta. Nelle loro fila ci sono giocatori di qualità come Verde e Esposito che possono essere pericolosi sulle palle inattive. Sicuramente troveremo un clima infuocato". "Sono certo che anche nell’altra gara le due squadre daranno tutto - ha continuato mister Vanoli, attenzionato dal Torino -, noi dovremo pensare solo a noi stessi, cercando di vincere contro un avversario che nel girone di andata ci ha messo in difficoltà". Il sistema di gioco adottato da Vanoli è il 3-5-2. A guardia dei pali vi sarà Joronen, con un terzetto difensivo composto dal Nazionale indonesiano Idzes, Svoboda e Sverko. A centrocampo, a dettare i tempi della manovra, vi sarà il nazionale statunitense Tessmann, coadiuvato ai lati da Busio e Bjarkason. Sul versante destro tornerà al ‘Picco’ da avversario lo spezzino Candela, mentre a sinistra vi sarà Zampano. Da brividi la coppia d’attacco Gytkjaer e Pohjanpalo. Tutti i giocatori in rosa sono a disposizione di Vanoli, compresi gli ex aquilotti Pierini e Ellertsson. Due gli ex arancioneroverdi, militanti nello Spezia: i difensori Wisniewski e Hristov. Sono 447 i tifosi al seguito.

Fabio Bernardini