Verso la trasferta a Modena. Club di tifosi mobilitati. Almeno 600 al ’Braglia’

Saranno tantissimi i tifosi aquilotti che domenica prossima varcheranno il passo della Cisa per raggiungere Modena. Allo stadio ‘Braglia’ i bianchi di mister D’Angelo potranno contare sul supporto di almeno 600 supporter, al seguito con mezzi privati e pullman. Già pieno il torpedone allestito dal Gruppo Bullone, sono in fase di completamento i due pullman organizzati dal gruppo Belini frizzanti: per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Edicola Grazia Rossi della Maggiolina, oppure al circolo di Valdellora o telefonare al numero 340/3385453 (Gabriele). Un torpedone anche ad opera del club Cavatorti con prenotazioni al bar La Lory di via Buonviaggio oppure telefonare ai numeri 331/6816201 (Michele) o 333/1979976. Da ieri sono in vendita, sul circuito Vivaticket, i biglietti per il settore ospiti dello stadio ‘Braglia’. A seguito della determinazione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, recepita dal Gos della città emiliana, i residenti nella provincia della Spezia potranno acquistare i tagliandi (prezzo venti euro) solo nella curva ospite che ha una capienza di tremila posti.

Fabio Bernardini