Via libera per il ritorno delle Aquile al Picco. Curve e distinti, da oggi in vendita i biglietti

Spezia-Cosenza si giocherà al ‘Picco’. Ieri pomeriggio, come anticipato da La Nazione, è arrivato l’atteso via libera da parte della Commissione criteri infrastrutturali e sportivi organizzativi della Figc, che ha preso atto delle certificazioni positive rilasciate dalla Commissione provinciale di vigilanza e dalla Lega di Serie B e ha ha accolto l’istanza per l’utilizzo dello stadio di viale Fieschi. Le verifiche effettuate martedì scorso dall’ingegnere Carlo Longhi, riguardanti il completamento degli spogliatoi e delle altre opere necessarie in tema di sicurezza, hanno dato esito positivo, con contestuale invio da parte della Lega B alla Figc della certificazione positiva, non vincolante. Ieri l’ulteriore passaggio da parte della Commissione infrastrutture della Figc che ha esaminato i faldoni e inviato allo Spezia l’autorizzazione a disputare il match al ‘Picco’. Il club bianco ha già disposto per questa mattina, a partire dalle ore 10, l’avvio della prevendita dei biglietti limitatamente alle due curve e alla gradinata. I possessori di Eagle Card potranno acquistare i tickets online, i non possessori solo alla biglietteria del ‘Picco’ oggi e domani dalle ore 16 alle 20.

I prezzi sono popolari. Per le curve: 10 euro intero, 8 euro per gli under 25, donne e over 65, 5 euro per gli under 16; per i distinti: 25 euro intero, 18 euro per under 25, donne e over 65, 10 euro per under 16. La tribuna, com’è noto, resterà chiusa perché ancora lontana dall’essere completata. La riapertura del ‘Picco’, dopo quasi cinque mesi di esilio - l’ultima gara disputata dalle Aquile tra le mura amiche risale al 27 maggio, contro il Torino -, è stato accolta con entusiasmo dai tifosi aquilotti, stremati da nove trasferte consecutive. Lo stesso dicasi per gli Aquilotti che considerano il ’catino’ di viale Fieschi un punto di forza su cui fare perno. I bianchi, reduci dal pareggio di Palermo che ha lasciato strascichi di amarezza, sono già proiettati alla difficile gara contro il Cosenza.

Ieri, a Follo, mister Alvini ha provato alcune modifiche all’assetto tattico applicato nelle ultime quattro partite, con il ritorno alla difesa a quattro. Le contemporanee assenze di Wisniewski, Muhl, Bertola e Nikolaou, con Hristov non ancora al meglio, stanno facendo propendere il tecnico per un ritorno al 4-3-1-2, con lo spostamento di Amian centrale affiancato da Gelashvili o Serpe, e il dirottamento di Elia a terzino destro, un ruolo già ricoperto dall’ex atalantino quando militava nel Benevento. A completare il poker difensivo vi sarà Reca, la cui botta al ‘Barbera’ non ha avuto conseguenze. Resta, comunque, in considerazione l’ipotesi 3-4-1-2 con l’impiego contemporaneo di Amian, Gelashvili e Serpe. In mediana conferma per Salvatore Esposito, sorretto ai lati da Cassata e Bandinelli, così come sulla trequarti per Zurkowski. In avanti Pio Esposito potrebbe partire titolare in luogo di Moro, affiancato da Antonucci.