Vignali al settimo cielo per gol e risultato: "Che soddisfazione mettere la mia firma"

Volti distesi a fine gara per una vittoria senza discussioni che porta lo Spezia al secondo posto a un punto della vetta. Visibilmente soddisfatto mister Luca D’Angelo: "Abbiamo fatto molto bene da subito, anche nella ripresa la squadra ha continuato con lo stesso atteggiamento vincendo meritatamente il match. L’idea era quella di mettere subito sotto pressione gli avversari e così è stato: dopo il gol annullato, siamo comunque andati in rete senza rischiare niente nelle ripartenze. Possiamo ancora migliorare in tante cose, ne abbiamo le possibilità, la cosa importante è continuare ad avere questa mentalità. Dispiace per l’infortunio di Kouda, non dovrebbe essere niente di preoccupante, è un giocatore di grandissima qualità". Il tecnico aquilotto ha poi ribadito il suo punto di vista sugli obiettivi: "Noi dobbiamo giocare ogni partita al massimo, senza modificare la nostra filosofia in base al risultato o alimentare altri pensieri. Per noi l’importante è fare gol e vincere. Il primo gol è stata un’autorete ma sono stato contento lo stesso. Quando sento che lo Spezia fa solo gol sui calci piazzati si minimizza, a me interessa fare gol e vincere. L’importante è avere sempre questa voglia, che esalta i tifosi".

Felicissimo lo spezzino Luca Vignali: "Sono contentissimo per il gol, per me era importante dopo tante reti annullate, anche per sigillare il risultato. La fiducia nei nostri mezzi ci aiuta, però la nostra forza consiste nel non mollare mai mentalmente, se capita di fare un allenamento sotto tono ce lo diciamo. La classifica? A noi non piace guardarla, però stiamo facendo salire l’asticella costantemente con queste grandi prestazioni, ad attestare la voglia di fare cose importanti. Ciò non toglie che dobbiamo mantenere la concentrazione al massimo. La gente che esulta ai nostri gol e i festeggiamenti a fine gara creano una magia tra il pubblico e la squadra, che è fondamentale".

Entusiasta anche l’altro spezzino Francesco Cassata: "Abbiamo messo in campo subito l’agonismo, siamo stati veramente bravi nell’approccio alla gara, non era facile vincere contro il Sud Tirol. Il nostro è un gruppo fantastico, nelle difficoltà dell’anno scorso siamo riusciti a creare qualcosa di unico. La mia spezzinità non si discute, io e Luca riusciamo a farla notare nei momenti di criticità. Alzare l’asticella delle ambizioni? Dobbiamo essere bravi e intelligenti, continuare con questa mentalità di volersi sempre imporre, poi chissà, al giro di boa potremo avere obiettivi più precisi. Il gol lo cerco sempre, ma se vinciamo senza che io segni va bene lo stesso". Il tecnico del Sud Tirol Marco Zaffaroni non cerca scuse: "Abbiamo giocato contro la squadra più in forma del campionato, costruita per vincere, sapevamo le difficoltà della gara. Dal punto di vista fisico lo Spezia è molto strutturato e nei duelli sulle seconde palle abbiamo avuto difficoltà".