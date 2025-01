Vignali e lo ’scivolone’ portafortuna. "Doppietta e serata indimenticabile. Stessa gioia della promozione in A»

"Abbiamo fatto una buonissima partita, vincendo meritatamente. La nostra tifoseria è stata determinante per il successo". Con poche parole mister Luca D’Angelo ha riassunto la notte magica delle Aquile, tornate alla vittoria contro la capoista Sassuolo in un ‘Picco’ stratosferico, di fronte al presidente Philip Platek. "Siamo stati bravi a creare tantissime occasioni da reti – ha spiegato il tecnico aquilotto – non a caso il migliore in campo è stato il portiere del Sassuolo. Abbiamo aggredito gli avversari nella maniera giusta, credo che raramente gli emiliani abbiano sofferto come con noi. A livello qualitativo il Sassuolo ci è superiore, però i ragazzi hanno sopperito bene, facendo bene anche tecnicamente. La scelta di Vignali dall’inizio? Volevamo tenere un giocatore più difensivo dalle parti di Laurenté. So del salvataggio di Luca su Ardemagni nel 2020, ormai ’cementato’ nella storia, la sua doppietta è stata molto importante". Elogi anche per i suoi attaccanti: "Pio Esposito ha giocato benissimo, è molto forte, sono molto soddisfatto di averlo alle mie dipendenze, anche Di Serio si è distinto dal punto di vista tecnico e del sacrificio". Sulle ambizioni di Serie A, il trainer si è schernito: "La classifica è importante, ma noi dobbiamo pensare a giocare partita dopo partita con la solita intensità". Non è mancato un elogio al popolo bianco, protagonista di un tifo incessante: "I tifosi sono sempre stati molto partecipi anche nelle altre gare, oggi sono stati determinanti, specie quando la partita era in equilibrio. Il coro che mi hanno rivolto mi fa ovviamente estremamente piacere".

Al settimo cielo l’eroe di giornata Luca Vignali, che ha svelato un retroscena: "All’ingresso in campo sono scivolato nel tunnel, per poi fare gol nel corso della gara; stesso scivolone nell’intervallo, il ds Melissano mi ha detto avrebbe portato bene. E così è stato, con la doppietta". Una serata speciale per il giocatore di Bragarina, che resterà nell’album dei ricordi più belli: "Senza dubbio, battere la capolista con due miei gol non so quando ricapiterà" dice ridendo. "La vittoria con il Sassuolo mi resterà impressa, al pari dell’esordio con la Salernitana e della promozione in Serie A". Vignali ha poi rimarcato il momento eccezionale vissuto dalla squadra. "È stata una serata speciale per me e tutta la squadra. Stiamo disputando una stagione incredibile, una vittoria come quella contro il Sassuolo dimostra la nostra unione come gruppo. La vittoria di Carrara è stata molto importante, ci ha dato un grandissimo slancio. Dobbiamo, però, mantenere piedi per terra. Essere terzi in classifica ha il suo peso, stasera abbiamo dato il segnale che ce la possiamo giocare con tutte. Ora ci godiamo la vittoria e ci prepariamo per la prossima partita".