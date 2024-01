Vignali scalda i motori, Zurkowski ai saluti. Caccia agli attaccanti Puscas e Tsadjout

Luca Vignali ha svolto ieri le visite mediche di rito e oggi si aggregherà al gruppo aquilotto in quel di Follo per il suo primo allenamento con la casacca bianca. Per il 27enne terzino destro spezzino si tratta della terza esperienza con la maglia bianca (141 le presenze), dopo gli intermezzi con Reggiana e Como. Particolare curioso, Vignali sabato prossimo incrocerà da avversario proprio il Como, con il quale ha militato negli ultimi due campionati e mezzo in cadetteria (67 presenze). Il difensore spezzino dovrebbe essere la riserva di Amian, dichiarato incedibile dalla dirigenza aquilotta. D’obbligo, a riguardo, il condizionale perché sul francese è forte il pressing del Montpellier, Bologna (Motta lo ha segnalato al ds Sartori come alternativa a Soumaoro) e, in ultimo, il Palermo. Chi tornerà sicuramente in Serie A, come evidenziato nei giorni scorsi dal nostro giornale, è Szymon Zurkowski, sul quale i dirigenti di Spezia e Empoli, ieri nuovamente a colloquio, hanno concordato il trasferimento con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a favore dei toscani. La partenza di Zurkowski, ufficializzata presumibilmente oggi, non ha colto impreparato Macia e Melissano che subito dopo aver definito l’accordo con il presidente empolese Corsi, si sono catapultati sul forte centrocampista Idrissa Touré del Pisa, classe 1998, quattro presenze nell’attuale campionato a causa di una frattura del perone che lo ha obbligato all’intervento chirurgico. C’è già un accordo di massima con l’entourage del giocatore per il trasferimento in Liguria, con previsione di un allungamento del contratto nel caso in cui lo stesso sia riscattato dallo Spezia in caso di salvezza. La formula che il club bianco mette sul piatto con il Pisa non è, infatti, l’acquisto (il club nerazzurro valuta il giocatore 1,5 milioni di euro), quanto il prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in cadetteria.

Ore cruciali anche per gli arrivi degli attaccanti George Puscas del Genoa e Frank Tsadjout della Cremonese. Lo Spezia avrebbe intenzione di acquisirli entrambi con la consueta formula del prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza. Per Puscas non manca certo la concorrenza, in primis di Verona e Bari, ma lo Spezia è in pole-position grazie all’intermediazione di mister D’Angelo che lo ha già avuto a Pisa. Piede schiacciato sull’acceleratore per arrivare anche a Tsadjout, con Dragowski che resta un’opzione viva in casa grigiorossa per la porta. Restano sul piede di partenza Moro, Moutinho, Muhl, Cipot.

Fabio Bernardini