Vista dagli altri. "Bel derby, il pareggio sta stretto alle Aquile»

Sta un po’ stretto allo Spezia, il pareggio a Marassi. La Gazzetta dello Sport parla di "gran divertimento, questo derby ligure che finisce tra gli applausi, lo Spezia di D’ Angelo ha buoni motivi per rammaricarsi, mostrando però quella grande qualità di gioco che sino ad oggi lo hanno meritatamente portato lassù" e "bel calcio dello Spezia"; infine "solito gioco in verticale, bello, rapido, con Salvatore Esposito a dirigere le operazioni e il fratello Pio pericolo costante". Pressoché telegrafico invece il Corriere dello Sport-Stadio: "Lo Spezia accetta il pari con un pizzico di rammarico". Su Tuttosport si dice che "l pareggio sta stretto allo Spezia, blucerchiati salvati da Ghidotti, Lo Spezia esce dal Ferraris coi rimpianti per le occasioni sprecate". Passando alla stampa politica, su Repubblica si parla soprattutto della Sampdoria: "Lo Spezia fa la partita, impressiona lo strapotere fisico degli aquilotti". Pagelle: un solo 7 fra le Aquile ed è quello che la Gazzetta assegna al portiere Gori, che presenta il match con un giganteso titolo ’Bel derby’

Andrea Catalani