VISTA DAGLI ALTRI. "Dalla Curva Ferrovia la spinta decisiva verso il traguardo»

Vittoria sul Venezia strameritata da parte dello Spezia, con encomio particolare per la tifoseria, secondo la stampa nazionale. La Gazzetta dello Sport con di Filippo Grimaldi parla di "una partita bella da cuore e batticuore, ma alla fine la festa (meritata) è tutta dello Spezia", di un Venezia che "viene travolto nella ripresa da un avversario superiore in tutto: nel gioco e sul piano fisico" e di "uno Spezia padrone del campo". Sul Corriere dello Sport-Stadio, dove Riccardo Tofanelli riporta di una "festa grande per lo Spezia", specificando che "nella ripresa D’Angelo cambia". Soprattutto cronaca su Tuttosport, Armando Napoletano scrive di "Capolavoro D’Angelo, con uno stadio che sembra un giocatore al fianco" e di "un ambiente bellissimo, con il record stagionale di spettatori.

"Non è retorica – scrive repubblica – ma stavolta la salvezza porta la firma della Curva Ferrovia, il famoso "fattore Picco" che crea un clima subito "caldo" ed incandescente ad inizio ripresa, che finisce quasi per stordire il Venezia. La carica dei 10mila ha fatto la differenza"; poi si dice di "una rincorsa, costata tanto dal punto di vista nervoso" e che "Si perfeziona così una rimonta iniziata il 27 Gennaio 2024, con la vittoria di Pisa" nonché che "solo due sconfitte nelle ultime 16 gare, con Feralpisalò e Parma, significano continuità". Sempre sulla Repubblica si loda il coraggio di D’Angelo nelle scelte, "Spezia-Venezia si gioca tanto con la testa, è fondamentale non farsi distrarre dai risultati sugli altri campi" e che "è lo Spezia a fare la partita". Pagelle. Per la Gazzetta, Salvatore Esposito e Reca da 7, voto che quest’ultimo guadagna pure su Tuttosport che assegna persino il 7,5 a Bertola. Il sette e mezzo invece, il Corriere lo attribuisce a Elia, mentre dà 7 a Pio Esposito e al ’solito’ Reca.

Andrea Catalani