VISTA DAGLI ALTRI. "Partita a due volti»

Analisi ’a due facce’ della stampa nazionale su Spezia-Modena. Secondo Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport-Stadio il primo pareggio di mister D’ Angelo "accontenta più il Modena, perché a conti fatti lo Spezia ha giocato meglio rispetto ai canarini, prendendo un palo e chiamando Gagno a un paio di interventi risolutivi". Stando invece alla Repubblica, "stavolta è un punto guadagnato. Lo Spezia recupera per la terza volta con D’ Angelo e ancora a tempo scaduto. Questo 1-1 potrebbe rappresentare una svolta del torneo". Ciò premesso "non è mancata la buona volontà, ma ci vuole una cattiveria diversa" e "lo Spezia ha disputato un primo tempo ordinato, ma senza mai pungere veramente". Marco Magi, sulla Gazzetta dello Sport, riconosce alle Aquile le battute finali: "Un brutto quarto d’ora finale per rovinare la festa. Perchè il Modena, contro lo Spezia, l’aveva costruita bene per agguantare il sesto posto" e "Tutto oltre il 90’ il furore dello Spezia".

D’accordo sul finale dei bianchi pure Tuttosport, dove si definisce "sacrosanto" il gol del pari, poi però si va decisamente sul critico. "Squadra monopasso, come il suo deludente fulcro Salvatore Esposito (gioca però con la febbre), che solo nel finale con orgoglio trova un pareggio che serve a poco. Se escludiamo il finale ed un palo di Moro, la squadra crea pochissimo, e non può sperare nella salvezza così. La gestione tecnica di Macia è stata contestata anche ieri". In pagella, posto che da tutti è stato sottolineato come l’influenza abbia colpito duro tra i ranghi liguri, nessuno fra gli spezzini arriva al 7.