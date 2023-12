VISTO DAGLI ALTRI. "I cambi del Parma hanno fatto la differenza»

Parola prima di tutto al ’nemico’". Sulla Gazzetta di Parma, Sandro Piovani scrive che il Parma "ha avuto il merito di sfruttare il momento difficile dello Spezia, superiorità tecnica e fisica alla distanza dopo un primo tempo di sofferenza, cinismo e quella dose di fortuna che non guasta: la vittoria del Parma è tutta qui"; un’ammissione verso la fine quando si legge..."Altro gol dello Spezia ma stavolta il fuorigioco è esagerato". Venendo ai quotidiani sportivi, onesto Marco Magi sulla Gazzetta allorché dice che "negli ultimi 20’ del match, in campo c’era soprattutto la capolista". La svolta c’è stata coi cambi perché "Con l’inserimento di Bernabé, Charpentier e poi Partipilo (più verticalizzazioni di Mihaila) tutto è cambiato". Sul Corriere dello Sport-Stadio, Federico Gennarelli pensa che gli emiliani siano "un gruppo in grado di rinnovarsi con la forza dei cambi che invece manca allo Spezia. Bernabé, ma soprattutto Bonny e Charpentier hanno fatto la differenza in una partita equilibrata e giocata alla pari". Comunque registra che "qualcosa della cura D’Angelo si sia già visto". Su Tuttosport, Armando Napoletano afferma che "alla lunga vengono fuori le differenze. Soprattutto nei cambi", infine egli chiude con "Spezia penultimo, mai così male in B dagli anni ‘30". Per concludere torniamo ai giornali politici con la Repubblica, dove Lorenzo Mangini ritiene che "Per certi aspetti si ripete, in meglio, la prestazione di Marassi". Pagelle. I soli 7 li attribuisce Tuttosport a Zoet, Elia e Bandinelli. A proposito dell’autorete, Mangini ricorda che Moutinho è stato "il primo acquisto di Eduardo Macia dal suo arrivo allo Spezia".

Andrea Catalani