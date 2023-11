VISTO DAGLI ALTRI. Spezia al sesto ko ma comunque in lieve ripresa

Dalla Gazzetta dello Sport le parole forse di maggior incoraggiamento, all’indomani del derby regionale con la Sampdoria, per lo Spezia fra i quotidiani a tiratura nazionale. Filippo Grimaldi, dopo aver scritto di "uno Spezia comunque in lieve ripresa", specifica: "Il sesto ko stagionale degli aquilotti non tragga in inganno, perché per buona parte del 1° tempo e a tratti nella ripresa hanno mostrato segnali di risveglio". Altresì Grimaldi parla di una gran bella partita, però assegna al sampdoriano Sebastiano il confronto tra fratelli Esposito, che coinvolgeva gli spezzini Salvatore e Pio. Dalla "rosea" inoltre encomio particolare per la maglia a conforto di Salva Ferrer mostrata da Kouda dopo il gol. Niente male pure quanto riferisce seppur più sinteticamente il Corriere dello Sport-Stadio, dove Claudio Baffino dice che in avvio "lo Spezia gioca e la Sampdoria non fa nulla per aggredire" e poi "La replica dello Spezia non si fa attendere, con essa il meritato pari". Non male anche Marco Bisacchi su Tuttosport, ove riferisce di "uno Spezia combattivo e rinvigorito" e di "Aquilotti in partita per oltre un’ora". "Per un Pirlo che sorride c’è un D’Angelo che dovrà lavorare molto per far svoltare lo Spezia". Sulla reazione bianca al vantaggio genovese batte non poco pure Lorenzo Mangini sulla Repubblica, che più in generale sostiene che "D’Angelo ha trasmesso tanta grinta, gli Aquilotti sono partiti forte, hanno interpretato nel modo giusto la gara (nella ripresa tuttavia "Spezia più prudente e stanco").

Pagelle; non c’è un sette fra i ragazzi di mister Luca D’Angelo.

Andrea Catalani