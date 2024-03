Visto dagli altri. Spezia d’assalto ma il bicchiere è mezzo vuoto

Bicchiere più mezzo vuoto che non pieno per lo Spezia, secondo la stampa nazionale, contro una Reggiana che deve ringraziare il proprio portiere. Sulla Gazzetta dello Sport, Ezio Fanticini parte riferendo di uno "Spezia d’assalto", poi aggiunge che il medesimo "ha confermato di aver cambiato marcia (14 punti nelle ultime 9 gare, con una sola sconfitta) e alla fine è stato applaudito dai suoi tifosi". Su Tuttosport, Simone Brianti scrive che "Lo Spezia avrebbe meritato qualcosa in più considerando le tante occasioni sciupate" e più avanti "Per lo Spezia un punticino che fa comunque classifica". Pressoché telegrafico l’articolo sul Corriere dello Sport-Stadio, dove Roberto Barbacci sostiene che "Alla fine è lo Spezia a pagare il conto più salato, sebbene il pari consenta a D’ Angelo di portare a 5 gare (le ultime 4 solo pareggi) la striscia d’imbattibilità in trasferta". Non è la prima volta che l’analisi più approfondita arrivi dall’unico quotidiano non sportivo che segua davvero le Aquile, cioè la Repubblica, su cui Lorenzo Mangini afferma: "Un’altra occasione persa. Dopo Bari, lo Spezia lascia altri due punti in trasferta e cominciano veramente a pesare. Non basta forse la migliore prestazione stagionale per centrare il successo lontano dal "Picco""; poi "La salvezza diretta è adesso a tre punti. Bari e Cosenza sono nel mirino. Serve, però, maggiore concretezza in fase conclusiva. Cresce la consapevolezza, lo Spezia ha in questo momento una qualità molto superiore alla classifica, ma adesso contano soprattutto i punti". Pagelle, soltanto Cassata e Hristov pervengono al 7, sul Corriere dello Sport. Andrea Catalani