Zephyr Mulattieri e Npsg cercano gloria in trasferta

La settima giornata del campionato di volley maschile di serie B propone due trasferte delicate per Zephyr Mulattieri Valdimagra e Npsg Trading Logistic. I valligiani si presenteranno stasera alle 21 Al Palazzetto di Alba (Cuneo) per affrontare il Mercatò, formazione quinta in classifica con all’attivo 10 punti, esattamente il doppio di quelli degli spezzini. Problemi nel reparto schiacciatori con Vescovi, a causa di un dolore alla gamba, e Calcagnini, alle prese con un guaio al gomito, che saranno out. Pronti quindi Orlandi e Bottaini, anche se il mister potrebbe considerare di riportare al suo vecchio ruolo il libero Giannarelli. "Peccato essere incompleti – dice afferma Delvecchio – di fronte a una bella squadra". La Npsg Trading Logistic sarà impegnata, sempre stasera alle 20, sul difficile campo di Caronno (Varese). I lombardi sono una delle formazioni meglio attrezzate del campionato e, pur avendo perso gli ultimi due incontri, puntano ai primi posti. Tanti i giocatori di assoluto livello all’interno del sestetto avversario, tra tutti lo schiacciatore Crusca. In casa biancoblu si è continuato a lavorare con grande impegno per dare quella scossa che possa consentire di tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. Coach Parisi tecnico dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi a disposizione. "Tutte le partite si giocheranno sul filo – sottolinea Parisi - per questo sarà importante imparare a gestire le situazioni più difficili. Purtroppo nei momenti importanti spesso non riusciamo a mantenere la pazienza e l’attenzione. La frenesia e la fretta di giocare dei palloni o chiudere un punto, finiscono per agevolare gli avversari a murare e difendere con efficacia e tolgono a noi soluzioni in attacco. Così è stato con Sant’Anna con cui non abbiamo raccolto punti, nonostante la buona prestazione. Oggi dovremo fare decisamente meglio". Chiudono la giornata Ciriè-Malnate, Tomcar-Volley Parella, Alto Canavese-Mozzate e Grafiche Amadeo-Saronno. Riposa: Ormezzano.

Ilaria Gallione