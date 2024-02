Spogliatoi. Banchieri: "Una gioia vedere i ragazzi così»

Finisce con i giocatori della Vis a fare festa con i propri tifosi e con quelli del Pescara contestati dalla propria curva. Il 4-0 produce sentimenti alterni. Esaltanti per la Vis che da tempo non si gustava una vittoria di queste dimensioni. Mister Banchieri è il primo a presentarsi in sala stampa: "Abbiamo disputato una buona gara contro una squadra forte e importante, bene allenata, ma lasciatemi prima fare un augurio di pronta guarigione a mister Zeman, che torni presto in panchina. Zeman ha fatto la storia del calcio italiano".

Quanto alla gara, "l’abbiamo giocata bene dall’inizio alla fine sia tecnicamente che tatticamente, i ragazzi sono stati bravi, sapevamo che non era facile, dovevamo arginare i loro movimenti, all’andata avevamo faticato ad arginarli, stavolta siamo riusciti a metterli in difficoltà noi". Soprattutto con Mamona che ha fatto la differenza sulle fasce, dove la Vis ha spinto molto: "Mamona ha il cambio passo – spiega il mister – l’avevamo preparata così, per prenderli sugli esterni, complimenti a lui e alla squadra. Nicastro era diffidato, aveva giocato due gare benissimo. Ma voglio sottolineare la prova di squadra dal primo all’ultimo, anche di chi è entrato come Molina e gli altri. E’ bello avere fatto debuttare anche i giovani".

Una "soddisfazione – riprende il tecnico – vedere Karlsson in doppia cifra, per me e per tutto il club. Tutta la squadra gioca bene e lo mette in condizioni di segnare, ma parlerei anche di Iervolino, di Di Paola, Zagnoni, tutti, direi davvero tutti hanno giocato una grande gara, compreso Pucciarelli: il suo gol vale il biglietto della partita, ma non lo scopro certo io. E’un giocatore incredibile, fortissimo tecnicamente e io ho il privilegio di allenarlo". Infine l’abbraccio con i tifosi: "Loro –conclude Banchieri – riconoscono benissimo l’applicazione, l’impegno e la passione e vedere tanta gente che tifa dall’inizio alla fine mi fa molto piacere"

d.e.